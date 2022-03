Samsung si prepara a lanciare sul mercato anche diversi smartphone di fascia media e bassa e tra i modelli in arrivo nel Vecchio Continente vi sono Samsung Galaxy A13 4G e Samsung Galaxy A33 5G.

Design e caratteristiche di Galaxy A13 4G

Iniziando dall’economico Samsung Galaxy A13 4G, tra le sue principali caratteristiche dovremmo trovare un display LCD PLS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) e un refresh rate a 90 Hz, un processore Samsung Exynos 850, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione via MicroSD).

Tra le altre caratteristiche vi dovrebbero essere una fotocamera frontale da 8 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 48 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W).

Samsung Galaxy A13 4G in Europa dovrebbe essere venduto a circa 200 euro.

Prezzo e caratteristiche di Samsung Galaxy A33 5G

Senza dubbio più interessante per quanto riguarda la dotazione tecnica è Samsung Galaxy A33 5G, che dovrebbe poter vantare un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate di almeno 90 Hz, un processore Samsung Exynos 1200, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione integrata e un modem 5G.

Al momento non vi sono informazioni per quanto riguarda il comparto fotografico, che potrà fare affidamento su un sensore frontale e su quattro posteriori mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh.

Ecco design e colorazioni di Samsung Galaxy A33 5G:

Restiamo in attesa di scoprire quando Samsung Galaxy A33 5G sarà lanciato in Europa e a quale prezzo, aspetto quest’ultimo di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto competitiva sia la fascia media del mercato.

