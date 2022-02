Il 2022 è ormai entrato nel vivo e Samsung, dopo avere presentato ufficialmente la serie Samsung Galaxy S22, si prepara a lanciare anche i modelli di fascia media con i quali affronterà la concorrenza sempre più competitiva e tra di essi vi è pure il Samsung Galaxy A23.

Nelle scorse ore sono emerse in Rete alcune interessanti anticipazioni sulle presunte caratteristiche di Samsung Galaxy A23, accompagnate dalle immagini rendering, che ci offrono la possibilità di farci un’idea di ciò che ci dovremmo attendere dal nuovo smartphone di fascia medio-bassa del colosso coreano.

La presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy A23

Stando alle indiscrezioni, queste dovrebbero essere le principali caratteristiche del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

display piatto da 6,4 pollici

processore MediaTek Dimensity 700 MT6833

6 GB di RAM

128 GB di memoria integrata

supporto Dual SIM

fotocamera frontale da 13 megapixel

quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore per la profondità da 2 megapixel)

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla riarica rapida a 18 W via porta USB Type-C)

dimensioni: 167,2 x 76,4 x 9 mm

Previous Next Fullscreen

Ed ecco un video che ci mostra le immagini rendering con il presunto design di Samsung Galaxy A23 (anche in questo caso, come per la scheda tecnica, è necessario usare il condizionale, non essendovi garanzie che l’aspetto del telefono sarà effettivamente questo):

Per quanto riguarda il lancio sul mercato, stando alle indiscrezioni il colosso coreano avrebbe già scelto una possibile data: il 31 marzo 2022. In India lo smartphone dovrebbe essere proposto a 21.990 rupie, pari al cambio a circa 250 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se saranno davvero questi il design e le caratteristiche di Samsung Galaxy A23 e quale sarà il prezzo dello smartphone in Europa, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo.

Leggi anche: i migliori smartphone di Samsung del mese