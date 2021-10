Samsung starebbe già lavorando al successore del modello Galaxy M22. Le ultime notizia svelano che Samsung Galaxy M33 5G, con codice prodotto SM-M336B, sarebbe già in lavorazione in India.

Samsung Galaxy M33 5G è già in lavorazione?

Samsung Galaxy M33 5G rientrerebbe all’interno della categoria di smartphone di fascia media del colosso sudcoreano muniti di una scheda tecnica bilanciata, con un design giovanile, e con una batteria piuttosto generosa – di gran lunga il tratto distintivo della serie Galaxy M di Samsung. Ad oggi, purtroppo, non ci sono informazioni circa la probabile scheda tecnica dello smartphone ma è solo questione di tempo prima che finirà nel classico giro di leak e rumor.

Samsung Galaxy M52 5G si affaccia in Europa

A seguito del lancio di Samsung Galaxy M52 5G non era ancora chiaro quando il dispositivo sarebbe arrivato nel Vecchio Continente. In queste ore, però, come svelato dai colleghi di Galaxyclub, Samsung Galaxy M52 5G si affaccia in Europa ed è addirittura già disponibile (ma non acquistabile) sul sito olandese del colosso sudcoreano. Non è ancora chiaro quando il dispositivo verrà introdotto anche nel nostro Paese – probabilmente è questione di poco -, ma sappiamo che il prezzo di listino pari a 379 euro lo posizionerà tra gli smartphone di fascia media.

In copertina Samsung Galaxy M22

