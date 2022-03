Samsung Galaxy A53 5G si avvicina sempre di più alla presentazione ufficiale e questa volta ci sono anticipazioni su quello che dovrebbe essere il suo prezzo di listino in Italia (e più in generale in Europa).

Dal momento che le precedenti indiscrezioni su un lancio anticipato a febbraio si sono dimostrate errate, a questo punto è verosimile pensare che Samsung rispetterà la cadenza annuale: Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione) erano stati presentati nel mese di marzo dello scorso anno (insieme a Samsung Galaxy A72) e proprio questo mese, dunque, dovrebbe arrivare anche il loro successore.

Naturalmente quelli non erano stati gli unici modelli della serie, visto che nella seconda parte dell’anno il produttore sudcoreano aveva affiancato loro l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Tornando al nuovo modello, l’immagine che vedete qui sopra proviene da un rivenditore italiano e mostra Samsung Galaxy A53 5G pronto per essere aggiunto al carrello al prezzo di 466,49 euro. Si tratta di un prezzo piuttosto bizzarro, frutto probabilmente dell’applicazione di un piccolo sconto con il quale il rivenditore ha provato a risaltare in mezzo alla concorrenza. Da questo, comunque, si può presumere un prezzo di listino italiano ed europeo di 469 euro.

Questo posizionamento costituirebbe un piccolo rincaro di 20 euro rispetto al prezzo di listino con cui era stato lanciato lo stesso taglio di memoria — con 6 GB di RAM e 128 GB di storage — di Samsung Galaxy A52s 5G. A questo punto resta da capire se la differenza di prestazioni tra il chiacchierato Exynos 1200 e lo Snapdragon 778G presente sul modello attualmente in commercio sia tale da giustificare questo aumento di prezzo.

Per il resto, Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe disporre di un display AMOLED da 6,52 pollici FHD+ a 120 Hz, di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 watt e di una quadrupla fotocamera posteriore con principale da 64 MP, ultragrandangolare da 12 MP, macro da 5 MP e 5 MP per le informazioni di profondità.

