In attesa del nuovo evento Galaxy Unpacked e dell’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S22 e dei tablet Galaxy Tab S8, arrivano nuove indiscrezioni sui futuri mid-range della casa coreana. Samsung, infatti, dovrebbe essere quasi pronta per il lancio dei nuovi Galaxy A53 e Galaxy A33. I due smartphone, infatti, potrebbero essere ad un passo dal debutto. Vediamo i dettagli completi.

Samsung prepara il lancio dei nuovi Galaxy A53 e A33

Oltre ai Galaxy S22 e ai tablet Galaxy Tab S8, protagonisti dell’imminente evento Unpacked in programma il 9 febbraio, Samsung potrebbe annunciare già questa settimana i nuovi Galaxy A53 e A33. La casa coreana è pronta a rinnovare la sua offerta di smartphone aggiornando la serie Galaxy A con i primi due smartphone della nuova generazione che comprenderà anche l’entry level A13 e il più completo A73.

Le ultime indiscrezioni sulla gamma Galaxy A anticipano la presentazione dei nuovi Galaxy A53 e A33 già questa settimana. L’effettivo debutto commerciale dei nuovi mid-range non dovrebbe essere particolarmente lontano. I due smartphone, infatti, potrebbero essere in vendita già entro la fine del mese di febbraio o, al massimo, ad inizio del mese di marzo (l’effettiva data di uscita potrebbe dipendere dal mercato di commercializzazione.).

Nella documentazione stampa relativa al nuovo Tab S8 Ultra c’è un riferimento esplicito ai nuovi Galaxy A53 e A33 che, quindi, dovrebbero far parte delle novità in arrivo da Samsung in questi giorni.

Le specifiche

Come ogni anno c’è grande interesse intorno ai nuovi Galaxy A. Lo smartphone più atteso è, probabilmente, il Galaxy A53, futuro riferimento della fascia media della casa coreana. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un display da 6.5 pollici di diagonale con pannello AMOLED con refresh rate da 120 Hz. Tra le specifiche ci sarà spazio per un sensore di impronte digitali sotto al display e per la certificazione IP67.

Il comparto fotografico del nuovo Galaxy A53 dovrebbe includere un sensore principale da 64 Megapixel supportato da altre tre sensori: un ultra grandangolare da 21 Megapixel e due sensori da 5 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel e sarà integrata, come da tradizione, nel foro del display. La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy a53 includerà anche 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (la combinazione di RAM e storage dipenderà dal mercato di commercializzazione).

A completare le specifiche troveremo il SoC Exynos 1200 che garantirà ottime performance generali. Da notare che ci sarà il supporto al 5G (non è prevista la realizzazione di un modello 4G a differenza della scorsa generazione) mentre la batteria sarà da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. In confezione, però, dovrebbe essere incluso un caricabatterie da 15 W. Lato software, spazio ad Android 12 con One UI 4.0.

Per il momento, ci sono meno dettagli sul Galaxy A33. Lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6.4 pollici andando anche a riprendere diverse specifiche dal Galaxy A53. La differenza con il “fratello maggiore” sarà nel SoC, probabilmente meno potente, in una dotazione di RAM e storage più contenuta ed in un comparto fotografico con sensori diversi (il sensore principale dovrebbe essere da 48 Megapixel).

Per quanto riguarda i prezzi, il posizionamento dei due smartphone non dovrebbe scostarsi di molto rispetto a quello della scorsa generazione dei Galaxy A. Il nuovo Galaxy A53 dovrebbe, quindi, arrivare sul mercato con un prezzo intorno ai 400 euro mentre per A33 è previsto un posizionamento di almeno 100 euro più in basso. Le conferme arriveranno, però, soltanto dopo la presentazione ufficiale.