Continuano ad arrivare da ogni parte sempre più indiscrezioni sul prossimo medio-gamma Galaxy A53 5G di Samsung che oggi si mostra in due nuove colorazioni, tramite i render ufficiali scovati dal portale WinFuture.

Oltre alle colorazioni già apparse nei render circolati in precedenza, ovvero i classici nero e bianco, oggi compaiono due nuove colorazioni: azzurro e arancione.

Sebbene la prima delle due colorazioni rappresenti qualcosa di usuale e già visto in passato, la colorazione arancione rappresenta una scelta un po’ più azzardata (e ricordiamo come Samsung avesse proposto una colorazione simile sul Galaxy S20 FE dello scorso anno).

Samsung Galaxy A53 5G sempre più vicino

Questo susseguirsi di rumors non fanno altro che avvicinarci al fatidico momento della presentazione di Galaxy A53 5G da parte di Samsung, medio-gamma chiamato a raccogliere il testimone di quanto buono fatto da Galaxy A52s 5G lo scorso anno, e a rappresentare la serie di maggior successo di Samsung in termine di vendite, ovvero la serie Galaxy A.

A differenza del predecessore Galaxy A52s 5G, mosso dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm, gli ultimi rumors suggeriscono la scelta di Samsung per una soluzione interna, ovvero l’Exynos 1200 non ancora annunciato dalla casa sudcoreana.

Specifiche presunte di Galaxy A53 5G

Processore Samsung Exynos 1200

Display Super AMOLED da 6.52” con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel in 20:9) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Lettore delle impronte digitali in-display

Quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP

Fotocamera anteriore da 32 MP

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia Samsung OneUI 4

Ora che Galaxy A53 5G si è mostrato in queste due nuove colorazioni, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di questo nuovo medio-gamma di Samsung, così come di tutti i suoi fratelli che andranno a rappresentare la proposta 2022 della serie Galaxy A del produttore sudcoreano.

