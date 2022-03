Ci sono due smartphone Xperia di Sony a fare compagnia all’immancabile Samsung nella raccolta degli aggiornamenti di oggi e, mentre per quest’ultimo si tratta di “semplici” patch di sicurezza mensili, per i primi due c’è un major update in distribuzione. Scopriamo insieme tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti.

Sony Xperia 1 II e Xperia Pro: le novità degli aggiornamenti

Poco meno di due mesi fa Sony aveva aggiornato ad Android 12 i modelli Xperia 5 III e Xperia 1 III e oggi tocca a Sony Xperia 1 II e Sony Xperia Pro.

In entrambi i casi, oltre alla nuova versione del sistema operativo Android, sono presenti anche le patch di sicurezza di gennaio 2022 (dunque neppure le più recenti). Per tutti e due gli smartphone il roll out è partito dagli Stati Uniti, Sony Xperia 1 II sta ricevendo la versione firmware 58.2.A.0.899, mentre su Xperia Pro sta arrivando la 58.2.A.0.899. Più precisamente, del primo si sta aggiornando la versione global single-SIM (XQ-AT51), mentre del secondo la variante US dual-SIM (XQ-AQ62).

Allo stato attuale non sono disponibili changelog dettagliati, pertanto non è dato sapere se, oltre alle novità proprie di Android 12 e delle patch di sicurezza di Google per il mese di gennaio, siano presenti novità o miglioramenti specifici di Sony.

Samsung Galaxy S21 FE: le novità dell’aggiornamento

Nei giorni scorsi abbiamo visto come Samsung avesse già iniziato a distribuire le patch di sicurezza di marzo per gli ultimi top di gamma, pertanto l’aggiornamento qui trattato per Samsung Galaxy S21 FE (ecco la nostra recensione) non è esattamente un inedito, ancora di più considerando che ve lo avevamo persino già segnalato due giorni fa.

Adesso l’update si sta rapidamente diffondendo in Europa: Samsung Galaxy S21 FE riceve la versione firmware G990BXXS1BVB3 con le patch di sicurezza di febbraio 2022, per i cui dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come aggiornare Sony Xperia 1 II, Xperia Pro, Samsung Galaxy S21 FE

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out in Italia, in ogni caso potete provare a cercarli manualmente tramite i seguenti percorsi:

per i Sony, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”;

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”.

