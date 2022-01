Dopo il rilascio della versione stabile di Android 12 ad Ottobre, tutti i principali OEM si sono messi al lavoro per rilasciare il prima possibile l’aggiornamento per i loro dispositivi. Anche Sony, nonostante non sia stata fra i più veloci, ha iniziato il rilascio dell’ultima versione del robottino verde per i suoi Xperia 1 III (qui la nostra recensione) e Xperia 5 III.

Xperia 1 III e Xperia 5 III ricevono l’ultima versione di Android, ma…

I due smartphone di terza generazione hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento nel canale stabile, siglato dalla versione 61.1.A.1.149. Non è chiaro quali novità introduce l’aggiornamento poiché non è ancora stato individuato il registro delle modifiche, ma la nuova build dovrebbe introdurre tutte le nuove funzionalità di Android 12 come Material You, la nuova dashboard per la privacy e tutte le altre novità che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi. In ogni caso Sony ha pubblicato sul proprio sito una pagina generica relativa all’ultima versione del robottino con le funzionalità appena introdotte (raggiungibile a questo link). Tuttavia, il colosso nipponico, non ha aggiornato il repository dei sorgenti kernel con quelli di Android 12 per i suoi flagship del 2021.

Da segnalare che l’aggiornamento non include le ultime patch di sicurezza ma bensì quelle di Dicembre 2021, probabilmente per via di alcuni bug insorti durante lo sviluppo che ne hanno ritardato il rilascio. Inoltre, al momento della stesura dell’articolo, gli unici due dispositivi che stanno ricevendo l’OTA sono le varianti dual-sim dell’Xperia 1 III (XQ-BC72) e Xperia 5 III (XQ-BQ72) in Russia. Non esiste una roadmap adeguata di Sony sul piano di implementazione globale, quindi dovremmo aspettare e vedere se altre regioni riceveranno l’aggiornamento ad Android 12 nei prossimi giorni.

Nel caso non vogliate attendere la notifica, potete sempre forzare la ricerca dell’aggiornamento andando nelle Impostazioni e poi nella sezione Aggiornamento software. Per i più esperti, è possibile scaricare il firmware manualmente tramite il tool XperiFirm del senior member di XDA IgorEisberg, e flasharlo utilizzando Flashtool o Newflasher.



Siete possessori di un device Sony? Siete contenti della situazione aggiornamenti? Fatecelo sapere con un commento.

