Altri Xiaomi, POCO e Redmi abbracciano la Paranoid Android Sapphire Alpha

Il team della Paranoid Android, una delle custom ROM più popolari e apprezzate oltre che nome storico del mondo del modding, si sta dando un gran da fare con le build Sapphire Alpha con base Android 12 e infatti altri smartphone Xiaomi, POCO e Redmi hanno da poco ricevuto delle nuove build. In alcuni casi si tratta di prime build, in altri delle versioni Alpha 2 e Alpha 3.

Più precisamente, per i modelli POCO X3 Pro, Xiaomi Mi 8 Pro e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition quelle appena arrivate sono le prime build della Paranoid Android Sapphire Alpha; dall’altra parte POCO X3/X3 NFC sta ricevendo la versione Alpha 3 e POCO F2 Pro (e il suo alias Redmi K30 Pro) la build Alpha 2.

Dunque, procedendo con ordine, i possessori di POCO X3 Pro, Xiaomi Mi 8 Pro e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition hanno la possibilità di provare la prima release della custom ROM basata su Android 12. Tutti i dettagli (versione firmware richiesta in partenza, eventuali bug e quant’altro) e le istruzioni da seguire — sempre e solo a patto di essere consapevoli di quello che fate — sono disponibili ai link sottostanti:

Passando oltre, sono più fortunati i possessori di POCO X3 NFC e POCO X3, visto che hanno già la possibilità di mettere le mani sulla Paranoid Android Sapphire Alpha 3. Tra le novità della nuova build spiccano vari bug fix, l’aggiunta di funzioni come il supporto alla gestione del refresh rate per singola applicazione, le gesture a schermo spento, le gesture Quick-tap Columbus e le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2022. Ecco il changelog ufficiale completo:

Device-specific changelog: Changed to User Build Add per-app refresh rate Add blocklist feature for Refresh Rate QS Tile( Add all dfps values below 60 to the blocklist) Add pt-rBR Translations Fix audio record in gcam Fix Fastbooot problem because vbmeta.img Fix OTG issues Update firmware from V12.5.5.0.RJGEUXM Update stock blobs from V12.5.5.0.RJGEUXM Update vendor blobs from LA.UM.9.1.r1-11500.02-SMxxx0.QSSI12.0 Update common system blobs from LA.QSSI.12.0.r1-05800-qssi.0 Update common vendor blobs from LA.UM.9.14.r1-18900.02-LAHAINA.QSSI12.0

AOSPA Source changelog: Add screen off gestures Add Quick-tap Columbus gestures Add option to cycle through ringer modes February security patch Merge tag ‘LA.QSSI.12.0.r1-06300-qssi.0’



Se possedete il modello in argomento e avete già installato la precedente Alpha 2, potete passare alla nuova versione con un semplice sideload del nuovo file OTA da recovery; tutti gli altri (compresi gli utenti fermi alla Alpha 1) dovranno eseguire un’installazione pulita con wipe dei dati. Ecco il link con tutti i dettagli e le istruzioni:

Per finire, il team della Paranoid Android ha reso disponibile la versione Alpha 2 per POCO F2 Pro e Redmi K30 Pro. In questa nuova build sono contenuti miglioramenti del sistema di temi dinamici Monet, ma anche l’aggiunta della gesture “swipe to screenshot”, Quick Tap, la modalità Extreme battery saver mode e altro. Ecco il changelog completo della release:

Device-specific changelog: Moved to a completely new device tree, made inline with CAF and PA defaults. Switched almost blobs to BSP (using only device specifc blobs from MIUI). Updated vendor MIUI blobs to MIUI V12.5.5.0.RJKMIXM. Updated vendor BSP blobs to LA.UM.9.12.r1-13300-SMxx50.QSSI12.0. Fixed UDFPS Flashbang

System side: Merged Frebruary SPL. Improved Monet. Switched DT2W to OffScreen Gestures impl. Fixed battery usage graphics. Added Swipe to Screenshot. Added Adaptive Playback. Added Cycle Through Ringer Modes. Added Quick Tap. Added Extreme battery saver. Added weather on lockscreen. Launcher received a lot of improvements.



Dettagli e istruzioni sono disponibili al seguente link: