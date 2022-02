Il 24 febbraio OPPO ha in programma un evento di lancio in occasione del quale dovrebbe essere presentata la serie OPPO Find X5 e nelle scorse ore in Rete sono apparse le immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design del modello più economico: stiamo parlando di OPPO Find X5 Lite.

A pubblicare tali immagini rendering è stato il solito evleaks su Twitter, grazie al quale abbiamo la possibilità di vedere due delle colorazioni che lo smartphone di fascia media di OPPO potrebbe vantare all’esordio sul mercato.

Cosa sappiamo al momento di OPPO Find X5 Lite

Tra le principali caratteristiche del device dovremmo trovare un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5, un processore MediaTek Dimensity 900, fino a 8 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria di archiviazione, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W) e interfaccia colorOS 12 basata su Android 12.

Il comparto imaging dovrebbe poter fare affidamento su una fotocamera frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel).

OPPO Pad si mostra in nuove immagini

Sono state pubblicate anche nuove immagini rendering di OPPO Pad, tablet che il produttore cinese si prepara a lanciare sul mercato

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le sue caratteristiche dovremmo trovare un display LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, supporto colori a 10-bit e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 870, 6 GB o 8 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 8 megapixel e una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una batteria da 8.360 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W), un pennino con supporto a 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e un peso di poco superiore a 500 grammi.

Le tre immagini pubblicate da Mayank Kumar su Twitter ci mostrano in particolare la scocca del tablet e tre delle sue colorazioni.

Appuntamento al 24 febbraio per la presentazione ufficiale.