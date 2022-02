A distanza di circa due mesi dall’ultimo update, arriva un nuovo aggiornamento software per OnePlus 8T ma no, non è ancora la volta di Android 12 che, per lo smartphone di fascia medio-alta di casa OnePlus, non è uscito nemmeno in beta pubblica.

Si tratta, come accade ormai da qualche tempo, di un aggiornamento minore per questo smartphone Android molto apprezzato anche per il prezzo ormai aggressivo a cui si trova spesso e volentieri.

I dettagli dell’aggiornamento

L’aggiornamento, dal peso di circa 120 MB, porta la OxygenOS alla versione 11.0.13.13 (per le varianti Global EU e NA) e 11.0.12.12 per la variante destinata al mercato indiano) ed è ancora basato su Android 11.

Il changelog, come si può vedere dallo screenshot (che riguarda la versione NA caratterizzata dal KB05AA finale nella versione della ROM) è abbastanza scarno e parla semplicemente di aggiornamento delle patch di sicurezza a Febbraio 2022.

Sistema – Patch di Sicurezza Android aggiornate al 02.2022

Il roll-out di questo aggiornamento sarà, come al solito, graduale ed è partito questa mattina.

Non ci sono ancora notizie, invece, sul rilascio ufficiale di Android 12 per OnePlus 8T: il rilascio dovrebbe, comunque, avvenire nel corso di quest’anno.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone OnePlus