Gli utenti OnePlus di lunga data probabilmente sanno bene che il produttore cinese ha tre canali per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti software: oltre a quello per le versioni stabili, infatti, ve ne sono due dedicati alle release beta (quello Open per chiunque abbia un dispositivo supportato e quello Closed per un gruppo limitato di utenti).

Ebbene, per i possessori di uno degli smartphone OnePlus 8T, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro c’è un’importante novità, in quanto il colosso cinese ha deciso di avviare il programma Closed Beta per l’interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12.

OnePlus cerca tester per provare l’interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12

Il colosso cinese è alla ricerca di utenti desiderosi di fornire il proprio aiuto per l’ottimizzazione della nuova interfaccia personalizzata, prima che questa possa essere messa a disposizione di una più amplia platea di pubblico.

In questa prima fase di test dell’interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12 il team di OnePlus selezionerà 200 possessori di OnePlus 8T e 200 possessori di OnePlus 8 e 8 Pro.

In qualità di Closed Beta Tester, i 400 utenti selezionati verranno aggiunti a un gruppo con alcuni membri dello staff di OnePlus e altri membri della community e il produttore cinese si aspetta che essi forniscano il maggior numero di feedback possibile, segnalando gli eventuali bug riscontrati e dando tutte le informazioni necessarie su eventuali problemi che potrebbero verificarsi durante il periodo di test.

Il produttore cinese ha confermato che adotterà una nuova strategia per implementare più velocemente l’aggiornamento stabile di OxygenOS 12 per gli utenti delle serie OnePlus 8 e 8T.

Gli utenti che decideranno di partecipare dovranno firmare un accordo di non divulgazione ed essere consapevoli che si troveranno ad usare una build non stabile e con possibili problemi, anche di notevole entità. Come ricompensa gli utenti selezionati riceveranno dei regali.

Per ulteriori informazioni o per proporre la propria candidatura vi rimandiamo al post pubblicato dal team di OnePlus sul forum ufficiale dell’azienda.