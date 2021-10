Hai un problema con la linea fissa o mobile di Vodafone e desideri ricevere supporto dal servizio clienti? Sei interessato ad attivare una nuova offerta e vuoi richiedere maggiori informazioni al riguardo?

In questo articolo ti spiegheremo come parlare con un operatore Vodafone, mostrando tutti i modi che esistono per contattare il servizio clienti dell’operatore telefonico inglese.

Come parlare con un operatore Vodafone senza TOBi

In tanti si domandano come parlare con un operatore Vodafone e non con TOBi, l’assistente virtuale, e la risposta è tanto semplice quanto intuitiva: è sufficiente chiamare il servizio clienti 190 e richiedere a TOBi di parlare con un operatore in carne e ossa.

Prima di tutto dunque chiama il 190, sia da linea fissa o da quella mobile, poi rispondi “Sì” alla domanda se vuoi ricevere supporto per il numero da cui stai chiamando, dopodiché ripeti la frase “parlare con operatore” quando TOBi ti chiede cosa intendi fare. In automatico l’assistente virtuale di Vodafone ti metterà in contatto con il servizio clienti, così da poter instaurare una conversazione reale con un operatore.

Importante: il servizio clienti 190 è attivo dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 22. Dalle 22 alle 8, invece, è possibile continuare a ricevere assistenza per bloccare la SIM in caso di furto o smarrimento.

Se invece chiami dall’estero, componi il +39 349 2000190: il numero è gratuito ed è attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 22 (ora italiana).

Nota: le info sulle istruzioni a voce del servizio clienti – quelle gestite da TOBi – possono cambiare con il corso del tempo, quindi ti invitiamo a seguire con attenzione cosa dice l’assistente digitale quando parla e di agire di conseguenza.

Da un altro gestore

Il 190 è il numero del servizio clienti per tutti i clienti Vodafone, da utilizzare sia chiamando con il telefono di casa che con il cellulare. Se invece vuoi parlare con un operatore Vodafone da un altro gestore, il numero da comporre è l’800 100 195. Anche in questo caso il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 22.

Servizio clienti Vodafone Exclusive

Vodafone Exclusive è un’opzione tariffaria che al costo di 1,90 euro al mese offre vantaggi esclusivi come l’accesso alla rete 4G per i piani dove è prevista una connessione LTE, due biglietti del cinema al costo di uno ogni settimana, la funzione hotspot e un servizio clienti dedicato. A questo proposito, gli utenti che hanno attivato Vodafone Exclusive possono parlare con un operatore chiamando il numero 193: il servizio è incluso nel costo mensile dell’opzione tariffario ed è attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 22.

Servizio clienti Vodafone TV

Vodafone TV è una piattaforma che riunisce i canali TV tradizionale e le principali app di streaming come Netflix, NOW, Amazon Prime Video, YouTube Kids e CHILI. Così come per Vodafone Exclusive, anche i clienti Vodafone TV hanno a disposizione un numero dedicato, diverso rispetto al 190. Ti stai dunque domandando come parlare con un operatore Vodafone per il servizio Vodafone TV? Chiama il numero 0284594650, dedicato esclusivamente per ricevere assistenza sulla piattaforma streaming dell’operatore.

Servizio clienti per le aziende

Esiste anche un servizio clienti per le sole aziende. Il numero di riferimento principale per parlare con un operatore Vodafone se sei titolare di un’impresa è il 42323, attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 22. Se ti trovi all’estero e hai bisogno ugualmente di ricevere assistenza, contatta il numero di telefono +39 348 2002323, attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22 (ora italiana). Stai chiamando da un altro operatore? In questo caso il numero a cui fare riferimento è l’800 227 755, sia da rete fissa che mobile: il servizio resta in funzione tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 22.

Impossibile parlare con operatore Vodafone: le alternative

Se il numero per parlare con un operatore Vodafone è momentaneamente non raggiungibile, perché occupato in un’altra conversazione o perché la chiamata viene effettuata al di fuori dell’orario in cui è attivo il servizio clienti, hai a tua disposizione diverse alternative: parlare in chat tramite l’app My Vodafone, inviare un messaggio privato tramite gli account ufficiali social di Vodafone, accedere alla Community Vodafone ufficiale, scrivere tramite l’app WhatsApp, oppure inviare una lettera all’indirizzo della casella postale del servizio clienti Vodafone.

App My Vodafone

La soluzione più rapida per ricevere assistenza da Vodafone è avviare una chat usando l’app ufficiale My Vodafone. Puoi scaricarla gratuitamente da Google Play Store o App Store, esegui quindi il login tramite le credenziali di accesso memorizzate al momento della registrazione di un account Vodafone (le stesse per accedere all’area clienti da desktop), dopodiché fai tap sull’icona di TOBi e digita l’input “parlare con operatore” per avviare una chat con un operatore in carne e ossa.

Messaggio privato tramite Facebook e Twitter

Un’altra soluzione efficace per parlare con un operatore del servizio clienti Vodafone è inviare un messaggio privato tramite Facebook Messenger o Twitter sfruttando i canali ufficiali messi a disposizione da Vodafone. La pagina di rifermento Facebook è Vodafone it (@vodafoneit), mentre su Twitter ci si può rivolgere all’account ufficiale @VodafoneIT. Entrambi i servizi sono attivi 24 ore su 24, ma è opportuno sottolineare che si riceverà assistenza esclusivamente dalle 8 alle 22 (tutti i giorni della settimana).

Community Vodafone

Se desideri confrontarti con altri utenti che come te sono clienti Vodafone, collegati al portale Community Vodafone, il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono condividere una loro esperienza in particolare o ricevere aiuto su un determinato argomento. Questi sono gli argomenti più ricercati e per i quali si può ottenere da subito assistenza tramite le FAQ ufficiali dell’operatore:

pagamenti e controllo costi

assistenza linea

assistenza dispositivi

attivazioni e cambi linea

SIM e piano mobile

servizi aggiuntivi

modulistica

fai da te

WhatsApp

Ti è impossibile parlare con un operatore Vodafone? Come altra alternativa ti rimane la chat via WhatsApp con TOBi al numero di telefono 349 9190190. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, e richiede una rete Wi-Fi o un piano telefonico dati attivo.

Casella postale servizio clienti Vodafone

Se hai la necessità di contattare Vodafone in via più formale, invia una lettera alla casella postale del servizio clienti. Ecco i recapiti da usare, sia che per la linea fissa che mobile:

Abbonamenti rete mobile

Casella postale 190 – Ivrea (TO)

Abbonamenti rete fissa

Casella postale 190 – Asti (AT)

Conclusioni

La nostra guida su come parlare con un operatore Vodafone termina qui. Quale metodo usi per contattare il servizio clienti Vodafone? Conosci altre soluzioni che non sono state contemplate nell’approfondimento? Faccelo sapere lasciando un commento sotto all’articolo.