Samsung Galaxy S22 Ultra viene messo a dura prova in un drop test

Samsung Galaxy S22 Ultra è lo smartphone più chiacchierato del momento — insieme ai fratelli minori Samsung Galaxy S22 (ecco la nostra prova dopo 24 ore) e Samsung Galaxy S22+, ma probabilmente anche più di loro, complici anche l’eredità spirituale della serie Note e il posizionamento apicale — e adesso è stato sottoposto ad un drop test dai risultati tutt’altro che lusinghieri.

A mettere a dura prova l’ultimo flagship di casa Samsung è stato ancora una volta il canale YouTube PBKreviews, che già aveva riservato a Galaxy S22 Ultra un test di resistenza non adatto ai deboli di cuore.

Per quanto riguarda il test di resistenza alle cadute, una premessa va fatta: da uno smartphone dal retro in vetro e con il pannello frontale con i bordi curvi sarebbe stato poco realistico aspettarsi un comportamento tanto diverso (per dire, già Galaxy S22 e Galaxy S22+ potrebbero cavarsela meglio grazie ai display flat); in ogni caso, c’era una giustificata curiosità attorno al vetro protettivo Gorilla Glass Victus Plus di Corning che copre sia la parte frontale che quella posteriore del dispositivo.

Detto questo, Samsung Galaxy S22 Ultra esce con le ossa rotte da questo drop test sul cemento, neppure effettuato da altezze esagerate: la prima caduta sul retro è sufficiente a danneggiare le preziose fotocamere posteriori, mentre ne basta una sul lato lungo per crepare in più punti il vetro frontale; il display, per la verità, tiene botta a lungo, anche a fronte di un vetro pesantemente danneggiato, ma alla fine alza bandiera bianca.

Se siete curiosi di vedere il flagship di Samsung fare una brutta fine, date un’occhiata al seguente video.

Avete già acquistato un Samsung Galaxy S22 o siete in procinto di farlo (magari sfruttando le promozioni di lancio)? Proteggerne il design al quale Samsung ha dedicato tanto lavoro con una delle varie cover ufficiali non sarebbe affatto una cattiva idea.

