Samsung Electronics ha recentemente dato prova di cosa è capace con i nuovi flagship della serie Galaxy S22 (senza dimenticare i tablet Samsung Galaxy Tab S8) e adesso ha voluto spiegare com’è nato il design dei suoi nuovi smartphone di riferimento. Oltre a questo, l’iconica suoneria “Over the Horizon“, che per anni ha reso subito riconoscibili i dispositivi del brand, è stata rinnovata: la versione 2022 è un connubio di suoni e arti grafiche.

Come nasce il design dei Samsung Galaxy S22: punti chiave

Samsung dice di aver voluto creare un’identità di design ben precisa per la serie, ponendovi alla base la convinzione che l’originalità derivi da una combinazione di profonda riflessione, ricerca accurata, tempo e impegno.

Per quanto riguarda il design della serie Galaxy S, Samsung ha sempre aspirato a creare forme semplici e piatte in armonia con la tecnologia. Il produttore parla di un connubio di equilibrio e solidità, con linee lisce che richiamano le curve delle dune di sabbia. La filosofia di design della serie conferisce priorità solo agli elementi davvero essenziali al fine di creare un’identità unica e nel caso dei Galaxy S22 ciò si è tradotto nella creazione di un design piatto e con simmetria tra fronte e retro; al contempo i bordi sono stati levigati per creare un aspetto complessivo liscio ed elegante.

Samsung ha lavorato anche per ridefinire il layout delle fotocamere dei tre smartphone creando uno stile che verrà mantenuto nel futuro della serie Galaxy S. Per quanto riguarda Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+, il posizionamento è tale per cui il modulo delle fotocamere sia equidistante dai bordi orizzontali e verticali dei dispositivi, regalando un’impressione di maggiore rifinitura. In entrambi i modelli, inoltre, la scelta dei colori è stata fatta per conferire una sensazione di uniformità. A differenza dello scorso anno, il modulo fotografico — che presenta una struttura waterproof ed è stato ridisegnato e semplificato — è visibilmente separato dal frame laterale, ma si raccorda meglio al resto della back-cover.

Samsung dichiara con convinzione che l’innovazione tecnologica e le prestazioni debbano andare di pari passo con un design che semplifichi l’esperienza d’uso e aiuti gli utenti ad esprimersi. L’espressione utilizzata è “Newness Beyond Innovation“.

Per quanto riguarda il nuovo modello di punta Samsung Galaxy S22 Ultra — che ha raccolto l’eredità della serie Note non solo per l’integrazione della S Pen, ma anche per un design più squadrato e dalla parvenza robusta — il team di Samsung ha lavorato soprattutto per eliminare il camera-bump e integrare e armonizzare il modulo fotografico col resto della cover posteriore, mentre per il frame metallico specchiato delle singole fotocamere è stata utilizzata una particolare finitura (secondo Samsung, dovrebbe creare la sensazione che la fotocamera fluttui sopra il corpo del dispositivo) che, vista dalla giusta angolazione, riflette il colore del dispositivo.

Nuovo marchio di fabbrica di Samsung Galaxy S22 Ultra è ovviamente la S Pen, ricca di funzioni — app in Compact Mode tramite Air Command menù, Samsung Notes (con possibilità di salvare link e pagine web in pop-up o split screen senza lasciare l’app in uso in primo piano) e tanto altro — e con latenza ridotta del 70% rispetto alla precedente.

Tutti e tre gli smartphone beneficiano della rinnovata One UI, che include novità utili come Smart Widget, che, raggruppando i widget usati più frequentemente, mostra automaticamente quelli più utili in base a orario e posizione (eventi in arrivo, batteria delle Galaxy Buds da ricaricare et similia). Per maggiori dettagli sulla One UI 4.1 e sul nuovo Samsung Wallet, vi rimandiamo ai nostri articoli dedicati qui e qui.

In definitiva, per i Galaxy S22 Samsung ha voluto creare un design che fosse moderno e alla moda, ma al contempo elegante e di classe. Ciò ha inciso anche sui colori proposti per i tre modelli: tutti esistono in Phantom Black, Phantom White e Green; Galaxy S22 e S22+ anche in Pink Gold, mentre Galaxy S22 Ultra in Burgundy. Il produttore li interpreta così: Phantom Black è il colore che riflette il posizionamento premium dei terminali; Phantom White, col colore brillante e i riflessi degli elementi in metallo trasmette un messaggio di speranza e positività; Green è il colore al passo coi tempi; Burgundy accentua la connotazione lussuosa di Galaxy S22 Ultra; Pink Gold presenta un nano-rivestimento e due strati per creare un gioco di colore e texture.

Per tutte le possibilità di personalizzazione offerte dai numerosi accessori ufficiali, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Va detto che Samsung ha parlato anche di sostenibilità, a partire dalla confezione di vendita che usa il 100% di carta riciclata e include accessori e manuali di dimensioni inferiori per ridurne il volume complessivo (del 56% rispetto ai Galaxy S20). I prossimi modelli potrebbero perdere anche un altro accessorio. Il rovescio della medaglia è che, per sfruttare al meglio le caratteristiche dei nuovi smartphone (come la ricarica rapida), occorre acquistare accessori a parte, con annesse confezioni di vendita.

Il produttore, infine, ha promesso nuove innovazioni che terranno conto anche dei feedback degli utenti. Il video dedicato al design è visibile a questo link.

Over the Horizon 2022: immagini e musica

La suoneria “Over the Horizon” ha accompagnato gli smartphone Samsung per oltre un decennio di storia e ogni nuova generazione di Galaxy S ha offerto ad artisti contemporanei la possibilità di crearne remix più in linea col mood del mondo in perenne cambiamento.

Per la serie Galaxy S22, Samsung ha voluto creare un connubio di musica e immagini, unendo la visione del mondo attuale di due artisti. Il tema della nuova versione è “New World” e guarda ad una realtà post-pandemica attraverso musica jazztronica e illustrazioni ricche di passione.

La parte musicale è stata affidata al pianista e produttore di LA Kiefer Shackleford, che ha parlato di un’esperienza piacevole e della sensazione che Samsung volesse davvero creare musica, non una semplice suoneria. La sfida dettata dalla brevità della composizione è stata affrontata creando una melodia che trasmette speranza, ottimismo, ma anche un po’ di malinconia. A questo link trovate le sue parole.

Phil Beaudreau, artista e produttore nominato ai Grammy, ha accompagnato la musica con disegni di un mondo familiare dopo la pandemia, con personaggi che evocano un po’ di nostalgia per tempi in cui si interagiva e sorrideva liberamente e senza paura. La visione complessiva della creazione è quella di un mondo che ha superato la pandemia emergendone migliore grazie al ricordo di quanto imparato e alla voglia di ripartire e creare nuovi legami.

Ecco “Over the Horizon” 2022.

