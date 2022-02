Così come avviene per ogni smartphone molto atteso, anche per Samsung Galaxy S22 Ultra a distanza di qualche giorno dalla sua presentazione ufficiale in Rete iniziano a moltiplicarsi i video di approfondimento dedicati alle sue caratteristiche e alle tante funzionalità software.

E tra i numerosi contenuti già disponibili non possono di certo mancare i video che provano a valutare la sua capacità di resistere a torture di vario genere, come quello pubblicato nelle scorse ore su YouTube dallo staff di PBKReviews.

Samsung Galaxy S22 Ultra torturato in un video test di resistenza

I test condotti da PBKReviews iniziano con una “normale” prova di resistenza all’acqua per un’ora, superata senza alcun tipo di problema dal nuovo smartphone di punta di Samsung e proseguono con sfide sempre più impegnative, come la resistenza ai graffi e alla piegatura (e ciò riguarda anche il pennino integrato).

Ma lo staff di PBKReviews si spinge oltre, sottoponendo il Samsung Galaxy S22 Ultra ad un test a dir poco estremo, ossia facendo passare sopra lo smartphone il copertone di un veicolo.

Se siete curiosi di scoprire come si è comportato il nuovo smartphone di Samsung, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video. Buona visione:

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone proposto ad un prezzo molto alto (in Italia si parte da 1.279 euro) e, pertanto, non c’è da stupirsi se chi decide di acquistarlo pretenda che il colosso coreano garantisca anche un livello di resistenza altrettanto elevato ai possibili incidenti che possono capitare nella vita di tutti i giorni.

Stando a quanto emerge dai test condotti da PBKReviews (che, è necessario mettere in evidenza, non hanno alcun valore “scientifico” ma servono solo a farsi un’idea di massima), il team di ingegneri di Samsung sembra avere compiuto un lavoro davvero notevole.

