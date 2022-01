Continua senza sosta il flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo mese.

Negli ultimi giorni a tenere banco è stata la vicenda relativa al processore che animerà i tre modelli della nuova serie di punta del colosso coreano, con la possibilità che la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 riesca ad ottenere più spazio di quanto previsto inizialmente: pare, infatti, che tale chip possa essere usato su tutte le varianti di Samsung Galaxy S22 Ultra e ciò a prescindere dal mercato di commercializzazione.

Gorilla Glass Victus+ per tutta la serie Samsung Galaxy S22

Ma non è il processore il solo argomento di discussione in Rete e così nelle scorse ore un nuovo contributo a chi attende con impazienza gli smartphone di Samsung è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che con un messaggio su Twitter ha reso noto che tra le novità vi sarà anche la soluzione studiata per la protezione del display da urti e graffi.

A suo dire, infatti, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra potranno contare su Gorilla Glass Victus+ e ciò potrebbe comprendere sia la parte frontale che quella posteriore del device, anche se a tal riguardo il leaker non si è sbilanciato.

Il vetro Gorilla Glass Victus+, oltre a garantire un livello di protezione da urti e graffi più elevato, dovrebbe essere in grado di ridurre i riflessi, con un’esperienza di utilizzo e visualizzazione nel complesso più piacevole.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si sono diffuse anche delle nuove indiscrezioni sui possibili prezzi europei della serie Samsung Galaxy S22, stando alle quali il prezzo di partenza per il modello base (8/128 GB) sarebbe di 899 euro. Staremo a vedere.

