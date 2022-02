Ecco tutte le promozioni lancio dei Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8

Presentati tutti insieme durante l’evento dei giorni scorsi, gli smartphone e i tablet delle serie Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8 hanno rinnovato in lungo e in largo la fascia premium del listino del produttore sudcoreano che, complice anche il loro posizionamento, ha deciso di renderli tutti più appetibili fin dal lancio — oltre che con la garanzia di un supporto software da primi della classe — con delle interessanti promozioni, che comprendono omaggi, supervalutazioni dell’usato e altro ancora.

Come abbiamo visto nei giorni addietro, sono già tanti gli store che hanno accolto i nuovi arrivati di casa Samsung, ad esempio i tre modelli della serie Samsung Galaxy S22 — di cui abbiamo visto anche tutti gli accessori ufficiali già disponibili — sono in preordine sul sito ufficiale con promo lancio, ma anche su Amazon e da MediaWorld. Su tutti e tre gli store menzionati sono presenti anche i tre nuovi tablet. In aggiunta a questo, i nuovi smartphone di punta di Samsung sono disponibili all’acquisto, sia in un’unica soluzione che con pagamento a rate, anche coi vari operatori telefonici.

Se nei precedenti articoli linkati sopra ci siamo occupati degli store online che già hanno inserito nei rispetti listini tutti i nuovi modelli, in questa sede è arrivato il momento di fare un riepilogo dettagliato di tutte le promozioni lancio messe in campo da Samsung, alle quali si era comunque già accennato qua e là.

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: tutte le promozioni lancio

La presentazione di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra vi ha colpiti e avete deciso di acquistare subito uno dei tre modelli? Non temete, sia che siate clienti privati sia che abbiate la Partita IVA, ci sono delle promozioni di cui potete usufruire per rendere un po’ meno gravosa la spesa comunque necessaria (parliamo pur sempre di smartphone di fascia premium).

Prima di tutto, il produttore sudcoreano ha previsto che tutti coloro i quali acquisteranno un modello della serie Samsung Galaxy S22 nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 10 marzo 2022 (compresi) avranno diritto a ricevere in regalo le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione). Al fine di ottenere l’omaggio citato, i clienti saranno tenuti ad un ulteriore adempimento: entro il 21 aprile 2022 dovranno registrare il proprio acquisto sul sito Samsung Members; dopodiché le Galaxy Buds Pro verranno recapitate all’indirizzo indicato entro 180 giorni dall’email di validazione.

La stessa promozione è disponibile anche per gli acquirenti titolari di Partita IVA. Per procedere alla registrazione dei vostri acquisti e per leggere il regolamento completo, potete fare riferimento ai seguenti link:

La seconda iniziativa attiene al programma di protezione Samsung Care+: per tutti gli smartphone della serie Galaxy S22 acquistati nel periodo menzionato sopra, e registrati entro il 9 aprile su Samsung Members, è prevista l’inclusione gratuita della copertura Samsung Care+ per due anni. Per maggiori dettagli o per approfittarne subito, visitate questo link:

Infine, come viene spiegato a questo link, i clienti che acquisteranno uno dei tre modelli entro il 10 marzo potranno registrarlo su Samsung Members entro il 31 marzo per accedere al programma di supervalutazione dell’usato fino a 850 euro. Per procedere, visitate questo link.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra: promozioni di lancio

Se invece avete deciso di fare vostro uno tra Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, ci sono delle promozioni dedicate anche per voi, tuttavia i tempi sono più stretti.

Tutti coloro i quali acquisteranno uno dei tre modelli tra il 9 e il 24 febbraio (inclusi) e registreranno il proprio acquisto su Samsung Members riceveranno: la Book Cover Keyboard con Galaxy Tab S8 Ultra e la Book Cover Keyboard Slim con Galaxy Tab S8 e S8+ (registrazione entro il 17 marzo). Potete fare tutto questo link. La stessa promozione è valida anche per i clienti con Partita IVA, che però avranno tempo fino al 25 aprile per la registrazione. Ecco il link da usare.

Infine, effettuando la registrazione entro il 17 marzo, si potrà accedere alla supervalutazione dell’usato fino a 750 euro. Ecco il link alla promozione.

