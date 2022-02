Gli aggiornamenti software per smartphone Android di cui vi parliamo quest’oggi coinvolgono due smartphone Samsung e uno OPPO, ma è quest’ultimo, pur essendo in minoranza, a meritare la copertina e le maggiori attenzioni: l’ottimo OPPO Find X3 Neo sta ricevendo in Italia il major update alla ColorOS 12. Scopriamo subito tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti software.

OPPO Find X3 Neo: le novità dell’aggiornamento

Come anticipato in apertura — e come si evince anche dallo screenshot riportato di seguito — OPPO Find X3 Neo (di cui trovate a questo link la nostra recensione) sta finalmente compiendo il salto alla rinnovata ColorOS 12 con base Android 12.

Dal momento che si tratta di un major update, non sorprende che il file OTA in roll out abbia dimensioni di ben 4,13 GB. La dicitura “Versione ufficiale” conferma che non ci troviamo di fronte ad una release beta, ma direttamente ad una build stabile. Le patch di sicurezza a bordo sono quelle di gennaio 2022 e la versione firmware implementata è la CPH2207_11_C.43.

Per quanto riguarda tutte le novità della ColorOS 12, che toccano sia il profilo grafico che quello funzionale — dal design Infinite di OPPO al sistema di temi in stile Android 12, passando per i miglioramenti di fluidità, le ottimizzazioni per usurare di meno memoria e batteria e prolungarne la vita utile, il Quantum Animation Engine e le novità in tema di privacy —, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato e alla nostra anteprima video della prima beta. Non dimenticate di dare un’occhiata alla roadmap ufficiale del Q1 2022 per scoprire quali altri modelli verranno aggiornati entro il primo trimestre dell’anno.

Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy A52: le novità degli aggiornamenti

Samsung ha da poco annunciato un nuovo miglioramento della propria strategia in materia di supporto software ed è una presenza praticamente fissa di ogni raccolta di aggiornamenti. Anche oggi sono due i modelli del produttore sudcoreano che si fanno notare: Samsung Galaxy Note 10+ 5G e Samsung Galaxy A52 (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Dell’avvenuto rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2022 (anche) per la serie Samsung Galaxy Note 10 vi avevamo già parlato nei giorni scorsi e adesso è giunto il momento di completare il discorso: lo stesso aggiornamento risulta in roll out, a partire dalla Svizzera, anche per il modello Samsung Galaxy Note 10+ 5G. La versione firmware introdotta è la N976BXXS7GVB1 e non si segnalano ulteriori novità — d’altro canto l’intera serie è da poco passata ad Android 12 con la One UI 4.0.

Lo stesso update software è stato rilasciato anche per l’apprezzato modello di fascia media Samsung Galaxy A52: la versione firmware A525FXXU4BVB3 porta soltanto le patch di sicurezza di febbraio 2022 ed è attualmente in distribuzione nei seguenti mercati: Afghanistan, Iraq, Libia, Marocco, Pakistan, UAE, Tunisia.

Per tutti i dettagli della SMR (Security Maintenance Release) di questo mese — e per i modelli che la riceveranno —, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede è sufficiente ricordare che tra le Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE) e le CVE di Android si arriva ad un totale di oltre 60 vulnerabilità risolte.

Come aggiornare OPPO Find X3 Neo, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy A52

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli OPPO, “Impostazioni > Aggiornamenti software.

Si ringrazia Lello Apa per la segnalazione