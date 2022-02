Giornata di aggiornamenti anche quella di oggi, soprattutto per quanto riguarda Samsung. Il produttore sud-coreano sta infatti distribuendo nuovi firmware per Galaxy Note 10 e Note 10+, ma anche per Galaxy S10, S10+ e S10e, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G, Galaxy A32, Galaxy A42 5G e Galaxy M31. Update pure per Xiaomi 11 Lite 5G NE. Andiamo a scoprire le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+

Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ ricevono finalmente l’aggiornamento ad Android 12 e One UI 4.0 in Italia. La major release era stata rilasciata già da qualche settimana in altri Paesi, ma ha tardato un po’ a farsi vedere da noi. Le novità sono ovviamente tantissime e includono Privacy Dashboard, gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera, le nuove possibilità di personalizzazione, i rinnovati widget e molto altro.

Nel frattempo su altri mercati, tra i quali quello svizzero, è già in distribuzione un firmware ancora più recente, con le patch di sicurezza di febbraio 2022. Secondo quanto riferito da Samsung, sono più di 60 le correzioni di sicurezza integrate con la versione N97*FXXS7GVB1.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, S10, S10+ e S10e

Si aggiornano in queste ore anche Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G: si tratta del secondo aggiornamento del mese di febbraio e ovviamente non si spinge fino alle patch di marzo, ancora non rilasciate. I firmware in rollout sono i G98**XXSDEVB1 e richiedono un download di poco più di 160 MB: non abbiamo indicazioni precise sulle novità, ma dovrebbe trattarsi solo di qualche bugfix e miglioramento generale di stabilità.

Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e si aggiornano con le patch di sicurezza di febbraio 2022 in Italia. Il firmware è il G97*FXXSEGVA9 e richiede un download di poco più di 150 MB. Oltre ai miglioramenti di sicurezza sono inclusi perfezionamenti nella stabilità e nelle prestazioni degli smartphone, oltre a qualche bugfix generico. La distribuzione è partita come spesso capita dai modello no brand.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A32, Galaxy A42 5G e Galaxy M31

Patch di sicurezza di febbraio 2022 anche per Samsung Galaxy S20 FE: si parte dal firmware G780FXXU8DVB2 per il modello 4G Exynos, che ha un peso piuttosto consistente (più di 800 MB). La spiegazione potrebbe risiedere nell’integrazione della versione più recente di alcune app, come Samsung Notes, Internet Samsung, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members, Samsung Pay, Calcolatrice e Registratore vocale.

Le stesse patch di sicurezza di febbraio 2022 sbarcano poi a bordo di Samsung Galaxy A32 e Galaxy M31: in questi casi i firmware in rollout sono rispettivamente A325FXXU2AVB1 e M315FXXS2BVB1, a partire da Russia e Bolivia. Miglioramenti di sicurezza infine per Galaxy A42 5G, che però si deve per ora accontentare delle patch di gennaio 2022: in distribuzione anche in Italia la versione A426BXXU3CVA9 con decine di vulnerabilità corrette.

Novità aggiornamento Xiaomi 11 Lite 5G NE

Come anticipato il mese scorso, Xiaomi 11 Lite 5G NE sta iniziando a ricevere sul mercato internazionale la MIUI 13 basata su Android 12, partendo dai cosiddetti “Pilot Tester”. In seguito l’aggiornamento sarà distribuito nel canale “Stable Beta” e infine in quello stabile.

In sostanza per ora sono pochissimi gli utenti ad aver ricevuto la più recente release del sistema operativo di Xiaomi: ci aspettiamo un’espansione a macchia d’olio nelle prossime settimane, che porterà tutte le novità presentate alla fine del mese di dicembre 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, S10, S10+, S10e, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra 5G, A32, A42 5G, M31 e Xiaomi 11 Lite 5G NE

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, S10, S10+, S10e, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra 5G, A32, A42 5G, M31 e Xiaomi 11 Lite 5G NE potete recarvi nelle impostazioni di sistema. Per i dispositivi Samsung il percorso esatto è “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per lo smartphone Xiaomi ci sarà da attendere ancora un po’ visto che si tratta di una build destinata per il momento ai tester. Dovrebbe arrivare sul canale più stabile nelle prossime settimane.

grazie a Fabio M. e Gianluca F. per le segnalazioni e gli screenshot di Note 10 e 10+, a Maurizio L. per S20 FE e a Mattia B. per S10