Novità interessanti in casa Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE — e Kena — secondo brand di TIM —, con il primo che sta provando a rendere ancora più appetibile la propria offerta migliore con una ricarica omaggio e il secondo che ha modificato la lista degli operatori di provenienza della propria offerta di punta mettendo nel mirino anche ho. Mobile.

Offerta Kena 7,99 Special: ora anche da ho. Mobile

Kena 7,99 Special è tutt’altro che un’offerta nuova, essa figura nel listino dell’operatore virtuale da mesi e già dallo scorso anno è attivabile anche online. Per l’attivazione dell’offerta è richiesta la portabilità del numero e fino a pochi giorni fa gli operatori in target erano Iliad, Poste e altri MVNO, ovvero: Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu Mobile.

A partire dal 10 febbraio, tuttavia, la lista riportata è stata aggiornata con una novità importante: adesso Kena 7,99 Special è attivabile anche dai clienti in arrivo da ho. Mobile.

Nessun cambiamento per quanto riguarda i contenuti: l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (5,5 GB al mese sono sfruttabili in Roaming UE) a 7,99 euro al mese. Sono inclusi servizi accessori come Lo Sai e Chiama Ora, l’hotspot e la Segreteria Telefonica. Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link diretto per l’attivazione.

La stessa offerta, con gli stessi contenuti, oppure in versione con soli 100 SMS al mese, e le stesse condizioni economiche, è disponibile anche nei negozi, anche se in quel caso la lista degli operatori di provenienza non comprende Lycamobile.

Tutte le altre offerte Kena Mobile sono attivabili senza alcuna modifica a questo link.

Offerta Very Mobile 9,99 con 5 euro di ricarica omaggio

Anche in questo caso non parliamo di un’offerta inedita: lanciata inizialmente nel periodo natalizio con il nome Very Xmas e poi proposta anche come winback agli ex clienti Very, l’offerta in argomento sarebbe dovuta terminare lo scorso 7 febbraio, ma è stata prorogata fino al 14 marzo 2022.

La promozione che la accompagna, invece, è più nuova: in occasione di San Valentino, Very ha aggiunto al bundle solito una ricarica omaggio di 5 euro per i clienti che decideranno di sottoscriverla; anche in questo caso la scadenza è fissata per il 14 marzo prossimo.

Al netto della ricarica in regalo, l’offerta non subisce alcuna modifica: continua a poter essere attivata soltanto dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Il rinnovo mensile costa 9,99 euro e inclusi nel prezzo ci sono: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati 4G (sulla carta limitati a 30 Mbps). Tutti i minuti e gli SMS e 6,6 GB al mese sono utilizzabili in Roaming UE. Come sempre, sono inclusi gratuitamente i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot.

Very Mobile consente di completare l’acquisto comodamente online senza costi aggiuntivi: SIM, attivazione e spedizione a domicilio sono gratuite.

Vi siete convinti a passare a quest’ottima offerta di Very? Potete attivarla tramite il link sottostante:

Acquista l’offerta Very Mobile con minuti, SMS e 220 GB a 9,99 euro al mese

Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

