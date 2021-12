Very Mobile è un operatore semi-virtuale che poggia il proprio servizio su rete WINDTRE ed offre spesso prezzi vantaggiosi per i nuovi clienti come nel caso di Very Xmas, la promozione che per chi proviene da determinati operatori o apre un nuovo numero prevede ben 220 GB mensili, oltre che minuti e SMS illimitati per soli 9,99 euro al mese. Questa offerta sarà attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Il costo di attivazione, come spesso accade da diverso tempo a questa parte è gratuito, ma per Very Xmas nei negozi il costo della nuova SIM è di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali che annullino anche questo costo. Per questa offerta inoltre il traffico dati in 4G è limitato a 30 mbps in download e 30 in upload.

La nuova promozione dell’operatore semi-virtuale verde è attivabile a partire dal 10 dicembre fino al 10 gennaio e come detto non prevede costi di attivazione. Questo vale anche nel caso in cui il passaggio venga effettuato “internamente” ovvero da WINDTRE a Very Mobile, dove si va a pagare 20 euro anziché 25.

Come già consuetudine per altre proposte Very Mobile, anche in questo caso la navigazione si bloccherà qualora si finiscano i giga a disposizione per il mese corrente. Si può riprendere la navigazione solo se si è disposti ad anticipare il canone del mese successivo, così da avere nuovamente l’intera offerta disponibile.

Il servizio VoLTE, utile per una migliore qualità delle chiamate è disponibile gratuitamente, come lo sono i servizi Ti ho cercato e RingMe. Una volta attivata l’offerta Very Xmas sarà attivo di default il servizio di ricarica automatica, che però è disattivabile. Non è escluso che come in passato questa nuova offerta possa essere resa disponibile anche per chi è già cliente Very Mobile.