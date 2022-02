Da Very Mobile arriva una nuova interessante promozione dedicata agli utenti che hanno deciso di passare a questo operatore telefonico attivando Very 9,99 e grazie alla quale fino al 14 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe) potranno ottenere una ricarica in omaggio del valore di 5 euro.

Ricordiamo che Very 9,99 è un’interessante offerta tariffaria che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico dati su rete 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), il tutto al costo di 9,99 euro al mese (con addebito su credito residuo).

Una nuova interessante promozione per i nuovi clienti Very Mobile

Very 9,99 può essere sfruttata anche nei Paesi membri dell’Unione Europea, senza alcuna limitazione e senza costi aggiuntivi per le chiamate e gli SMS mentre per il traffico dati il limite mensile è di 6,60 Giga.

La promozione in virtù della quale sarà possibile ricevere la ricarica omaggio di 5 euro è disponibile per chi attiva Very 9,99 con la portabilità del proprio numero provenendo da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e vari operatori telefonici virtuali (ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Per quanto riguarda l’acquisto della nuova SIM, questo può essere efftuato in uno dei tanti negozi fisici di Very Mobile sparsi per il Paese e nei Very Point al costo di 5 euro oppure online sul sito Web dell’operatore telefonico senza costi (trovate qui la pagina dedicata).

La ricarica da 5 euro in omaggio sarà erogata come credito da sfruttare per il rinnovo dell’offerta e gli utenti riceveranno un SMS di conferma dell’accredito nel momento in cui sarà completata la procedura di attivazione dell’offerta Very 9,99.

