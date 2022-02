Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE — non cambia strategia, anzi accoglie le richieste degli utenti e proroga l’ottima offerta con 220 GB. Rimangono saldamente al proprio posto anche tutte le altre offerte telefoniche dell’operatore.

Offerta Very Mobile 9,99: proroga e dettagli

Lanciata inizialmente nel periodo natalizio con il nome Very Xmas e poi proposta anche come winback agli ex clienti Very, l’offerta in argomento sarebbe dovuta terminare lo scorso 7 febbraio, tuttavia l’eccezione di cui avevamo già evidenziato la possibilità si è effettivamente concretizzata.

Come segnalato dal seguente banner, che campeggia nella homepage del sito di Very Mobile, l’operatore ha deciso di prorogare la scadenza dell’offerta fino al prossimo 14 marzo.

La sostanza non cambia: l’offerta continua a poter essere attivata soltanto dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Il rinnovo mensile costa 9,99 euro e inclusi nel prezzo ci sono: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati 4G (sulla carta limitati a 30 Mbps). Tutti i minuti e gli SMS e 6,6 GB al mese sono utilizzabili in Roaming UE. Come sempre, sono inclusi gratuitamente i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot.

Very Mobile consente di completare l’acquisto comodamente online senza costi aggiuntivi: SIM, attivazione e spedizione a domicilio sono gratuite.

Vi siete convinti a passare a quest’ottima offerta di Very? Potete attivarla tramite il link sottostante:

Acquista l’offerta Very Mobile con minuti, SMS e 220 GB a 9,99 euro al mese

Altre offerte Very Mobile disponibili adesso

Senza troppi preamboli, passiamo subito alle restanti offerte del listino Very Mobile disponibili all’attivazione in questo momento:

l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 6,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e in 4G Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 7,99 euro al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 11,99 euro al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 13,99 euro al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Per i clienti WINDTRE interessati ad effettuare la migrazione interna a Very Mobile è previsto un costo di 20 euro (scontato rispetto ai 25 euro precedenti).

Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

Potrebbe interessarti anche: Quante offerte telefoniche a basso costo da ho. Mobile, Kena e Very Mobile