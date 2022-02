Quante offerte telefoniche a basso costo da ho. Mobile, Kena e Very Mobile

Very Mobile, ho. Mobile e Kena sono i tre principali operatori virtuali di telefonia mobile italiani e sono noti soprattutto per essere i secondi brand — quelli capaci di proporre offerte più economiche e vantaggiose — dei tre colossi nazionali, rispettivamente WINDTRE, Vodafone e TIM.

In questa sede andremo proprio a fare un riepilogo delle migliori offerte telefoniche presenti in questo momento nei listini di Very Mobile, ho. Mobile e Kena.

Migliori offerte di Very Mobile

Partiamo dalle offerte telefoniche di Very Mobile:

l’offerta Very Mobile a 9,99 euro era stata lanciata nel periodo natalizio e rimarrà attivabile (a meno di proroghe) fino al 7 febbraio 2022. È attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e ben 220 GB di traffico dati 4G (fino a 30 Mbps, sulla carta) a 9,99 euro al mese . SIM e attivazione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione;

euro era stata lanciata nel periodo natalizio e rimarrà attivabile (a meno di proroghe) fino al 7 febbraio 2022. È attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e ben di traffico dati 4G (fino a 30 Mbps, sulla carta) a . SIM e attivazione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 6,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e in 4G Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 7,99 euro al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 11,99 euro al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 13,99 euro al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

Migliori offerte di ho. Mobile

Veniamo ora alle offerte telefoniche di ho. Mobile:

ho. 8,99 è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 5,99 è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 7,99 è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 6,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 8,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 11,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione; ho. 13,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione.

Migliori offerte Kena

Infine, ecco le offerte telefoniche di Kena (prima Kena Mobile):

Kena 7,99 è disponibile per i clienti Iliad, Poste e altri MVNO e comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (fino a 30 Mbps) a 7,99 euro al mese . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione;

è disponibile per i clienti Iliad, Poste e altri MVNO e comprende minuti e SMS illimitati e in 4G (fino a 30 Mbps) a . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione; Kena 7,99 è disponibile per i clienti che attivano un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G (fino a 30 Mbps) a 7,99 euro al mese per sempre . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione;

è disponibile per i clienti che attivano un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e in 4G (fino a 30 Mbps) a . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione; Kena 9,99 è disponibile per i clienti Iliad, Poste, altri MVNO e attivando un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (fino a 60 Mbps) a 9,99 euro al mese per sempre . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione;

è disponibile per i clienti Iliad, Poste, altri MVNO e attivando un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e in 4G (fino a 60 Mbps) a . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione; Kena 9,99 è disponibile per tutti gli operatori e comprende minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (fino a 60 Mbps) a 12,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche