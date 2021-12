Very Mobile è pronta a riconquistare i vecchi clienti grazie a un nuovo SMS winback che punta a far tornare tra le braccia dell’operatore virtuale di WindTre i clienti ora con altri operatori. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova offerta natalizia del brand denominata Very Xmas che comprende minuti illimitati e SMS illimitati e ben 220 Giga di traffico internet a soli 9,99 euro al mese.

La validità della suddetta promozione ha scadenza fino al 10 gennaio 2022. Adesso è proprio questa nuova offerta la protagonista dell’SMS winback di Very Mobile e non fa distinzioni di operatori di provenienza, l’importante è aver ricevuto il messaggio sul proprio dispositivo.

Very Mobile tenta i clienti passati con un SMS winback

Grazie alla campagna promozionale con SMS winback tutti coloro che riceveranno il messaggio potranno decidere di attivare l’offerta tramite il link presente nell’SMS stesso o recandosi presso un negozio Very Mobile. L’unica differenza tra le due modalità è il costo di attivazione e della SIM: gratuiti in caso di attivazione dell’offerta tramite link invece, in caso di attivazione in negozio il costo della SIM è di 5 euro.

Come spesso accade per le offerte di Very Mobile, qualora il cliente dovesse terminare i Giga della propria offerta la navigazione internet sarà bloccata fino al rinnovo successivo, nel caso di credito residuo insufficiente l’offerta verrà sospesa finché il cliente non effettuerà una ricarica che possa coprire il costo di rinnovo della tariffa.

In aggiunta, con l’offerta Very Xmas l’attivazione dei servizi a pagamento risulta bloccata di default ma può essere attivata tramite l’app ufficiale dell’operatore. Come indicato proprio nel messaggio, la promo winback tramite SMS sarà disponibile fino al 20 dicembre, salvo eventuali proroghe o cambiamenti.

