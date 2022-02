Samsung Galaxy S21 è disponibile al miglior prezzo mai raggiunto venduto e spedito da Amazon. Lo smartphone di fascia alta, flagship dello scorso anno, è acquistabile sul noto sito in super offerta nelle colorazioni Phantom Gray e Phantom White.

Samsung Galaxy S21 al miglior prezzo: che offerta su Amazon, anche a rate

Samsung Galaxy S21 è lo smartphone più compatto della serie di flagship del 2021: lanciato circa un anno fa, mette a disposizione specifiche tecniche ancora di alta fascia, con display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Exynos 2100 a 5 nm, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (in questa versione in promozione), tripla fotocamera posteriore con sensori da 12+64+12 MP (con Space Zoom 30X), fotocamera anteriore da 10 MP e batteria da 4000 mAh.

Lanciato con Android 11, ha già ricevuto Android 12 con la One UI 4.0 e secondo le promesse di Samsung dovrebbe arrivare addirittura ad Android 15: qualche giorno fa, in concomitanza con la presentazione di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra e dei tablet della serie Galaxy Tab S8, il produttore ha infatti confermato quattro anni di update del sistema operativo più altri mesi di patch di sicurezza.

Lanciato al prezzo consigliato di 879 euro, è ora disponibile all’acquisto su Amazon in offerta a 599,90 euro (Phantom Black e Phantom White), con consegna gratuita in un giorno per gli abbonati Prime. Per chi lo desidera, è possibile sfruttare anche il pagamento rateale in 12 mesi a tasso zero (50 euro al mese, ma solo per la versione nera).

In più, per chi vuole ampliare l’ecosistema Samsung, si possono risparmiare 50 euro con l’acquisto contestuale di cuffie o smartwatch: per la precisione la promozione è compatibile con Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Watch4 (nelle varie versioni).

Acquista Samsung Galaxy S21 Phantom Black su Amazon

Acquista Samsung Galaxy S21 Phantom White su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S21