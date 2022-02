La notizia era nell’aria ma finora non c’erano state avvisaglie in Rete. Da qualche minuto anche la serie Google Pixel 6 può essere inserita nel programma Beta di Android, pronta quindi per ricevere quell’aggiornamento ad Android 12L di cui vi abbiamo parlato poco fa.

È in arrivo una beta 3 di Android 12L

Da tempo Google ha creato il programma Android Beta, per consentire a sviluppatori, produttori e appassionati di testare in anteprima le nuove versioni del robottino verde ma a causa di qualche difficoltà, legata con ogni probabilità al nuovo chipset Tensor, non aveva ancora incluso i nuovi flagship presentati nello scorso mese di ottobre.

Il rilascio tempestivo delle patch di sicurezza di febbraio, avvenuto in contemporanea con gli altri modelli supportati, aveva fatto presagire che i problemi più importanti fossero risolti e che anche i Pixel 6 fossero pronti alla versione beta. D’altro canto Google dovrebbe rilasciare la versione definitiva di Android 12L nel corso del mese di marzo, come vi abbiamo riportato oggi, e sarebbe strano lanciarla senza prima aver rilasciato una versione beta.

Ricordiamo che nella timeline è inserito anche un rilascio nel mese di febbraio, che Google ha indicato come Beta 3, incrementale rispetto alle versioni già rilasciate, dedicata ai test finali per app, SDK e librerie.

A breve distanza dall’apertura del programma beta per Google Pixel 6 è stata rilasciata la terza beta di Android 12L, disponibile al momenti per i Pixel dalla versione 3a alla 5a, mentre a breve sarà rilasciato anche per i modelli più recenti. La nuova versione di Android 12L, come previsto dalla timeline, introduce solo alcuni bugfix, senza portare sostanziali novità.

Nel dettaglio è stato corretto un problema che preveniva la visualizzazione delle previsioni meteo nel widget At a glance, un problema che impediva la visualizzazione dell’animazione di spegnimento dello schermo e un crash del launcher di sistema durante l’avvio della modalità split-screen.

Per i partecipanti al programma beta il roll out è già iniziato e nelle prossime ore sarà possibile scaricare l’aggiornamento. Per chi volesse procedere all’installazione manuale sono già disponibili le factory images da utilizzare per l’installazione, così come i file OTA per l’aggiornamento delle versioni esistenti, in questo caso anche per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.