Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra hanno ormai ben poco da nascondere ma, quando una settimana esatta ci separa dall’atteso Galaxy Unpacked February 2022, c’è ancora spazio per aggiungere qualche dettaglio in più ad un quadro già molto particolareggiato: quest’oggi si torna a parlare dei prezzi della serie che, inoltre, è appena apparsa in una bella immagine di gruppo.

In fin dei conti, la serie Samsung Galaxy S22 non porterà prezzi più alti

Dei presunti prezzi di listino dei nuovi smartphone di riferimento di Samsung si è parlato oramai in tutte le salse: dalle prime voci sui prezzi in dollari e poi su quelli in euro, passando per la motivazione alla base del rincaro, fino ad arrivare al listino che dovrebbe essere praticato anche in Italia.

Adesso lasciamo nuovamente il Vecchio Continente, perché il canale YouTube Front Page Tech riferisce che negli Stati Uniti i tre modelli Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra partiranno rispettivamente da 799 dollari, 999 dollari e 1.199 dollari. Gli utenti interessati a mettere per primi le mani sui tre smartphone possono già registrarsi e, così facendo, avere la possibilità di vincere dei premi interessanti, tra cui 50 dollari di Samsung Credit e condizioni più vantaggiose per il trade-in.

Samsung non manca di offrire dei bonus in caso di pre-ordine, che però variano a seconda dei mercati. Finora non sono emerse informazioni in proposito, ma non sarebbe sorprendente se venisse offerto in regalo un paio di cuffie Galaxy Buds (come ad esempio le Galaxy Buds Pro e le Galaxy Buds2).

Nuovo “ritratto di famiglia”

Per ingannare l’attesa dell’evento di presentazione, al quale come detto manca poco, eccovi una bella immagine che ritrae la serie Samsung Galaxy S22 al gran completo. Questo “ritratto di famiglia” arriva dal solito @evleaks (Evan Blass), ha tutta l’aria di essere un poster promozionale e conferma tutto quello che vi abbiamo raccontato finora dei nuovi flagship di Samsung.

Leggi anche: Samsung Galaxy S22 e Tab S8 come se fossero ufficiali: manca solo l’annuncio