Man mano che ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22, in programma per il prossimo mese, in Rete si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che provano ad anticiparci le presunte principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso coreano.

Nelle scorse ore è stato il Korea Times a soffermarsi sulla serie Samsung Galaxy S22, riportando una notizia che non sarà accolta favorevolmente da chi attende con impazienza questi device: pare, infatti, che il colosso coreano a causa della carenza di fornitura di semiconduttori si troverà costretto ad alzare i prezzi di listino dei nuovi telefoni.

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 potrebbero costare di più

Stando agli addetti ai lavori, le difficoltà generate dalla pandemia di Coronavirus al settore produttivo di chip non potranno che avere come conseguenza per gli utenti finali un aumento dei prezzi,

Del resto, negli ultimi mesi il costo delle componenti è lievitato, tanto da aumentare tra il 30% e il 40% per quanto riguarda il display e i sensori touchscreen oppure dal 10% al 15% per i chip che gestiscono l’alimentazione e per i sensori di immagine.

Pare, tuttavia, che quella relativa all’aumento del listino di Samsung Galaxy S22 non sia una decisione definitiva e ciò in quanto il colosso coreano potrebbe comunque preferire proporre la nuova generazione di smartphone ad un prezzo simile a quella precedente, in modo da riuscire a tenere testa alle aziende della concorrenza e in particolare ad Apple e Xiaomi, che non hanno fatto segreto di ambire al primo posto della classifica dei produttori mobile.

In sostanza, il colosso coreano sembra trovarsi tra l’incudine e il martello: da una parte l’aumento (in alcuni casi anche notevole) del costo delle componenti e, dall’altra parte, il rischio di perdere quote di mercato (soprattutto nei Paesi emergenti) nel caso in cui dovesse alzare troppo il prezzo dei suoi nuovi device. Il prossimo mese scopriremo quale sarà la soluzione su cui Samsung avrà deciso di puntare.

