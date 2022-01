In queste ultime settimane si è parlato più volte dei processori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e della possibilità che il colosso coreano decida di lanciare la variante Ultra soltanto con la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, lasciando il chip Exynos 2200 solo per gli altri due modelli.

In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe essere in programma per l’8 febbraio 2022, nelle scorse ore sono emerse nuove informazioni su Samsung Galaxy S22 Ultra e in particolare sulla versione con Exynos 2200 che, a detta di qualcuno, potrebbe essere stata cancellata.

I risultati benchmark di Samsung Galaxy S22 Ultra con Exynos 2200

La versione animata dal processore Samsung Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22 Ultra ha fatto registrare 965.874 punti su AnTuTu e 109 FPS in GFXbench Aztec (con il test normale). Lo smartphone è apparso anche nel database di Geekbench, nel quale ha fatto registrare 1.108 punti in single core e 3.516 punti in multi-core.

Resta da capire se questi test rappresentino una sorta di smentita alle indiscrezioni secondo cui Samsung Galaxy S22 Ultra sarà commercializzato in versione Snapdragon in tutti i mercati oppure se si tratti soltanto di una conferma del fatto che il colosso coreano ha realizzato anche questa variante.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di tale smartphone dovremmo trovare un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, fino a 12 GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel con zoom ottico 3x e 10x), S Pen integrato, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W) e Android 12 con interfaccia One UI 4.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a collocare con la consapevolezza che sarà ad ogni modo piuttosto elevata.

