I nuovi flagship della serie Samsung Galaxy S22 sono attesi al debutto tra poco meno di un mese in compagnia dei tablet premium Samsung Galaxy Tab S8 e, con l’avvicinarsi della data del Galaxy Unpacked 2022, non passa ormai giorno senza che nuove voci aggiungano ulteriori dettagli a quadri – per la verità – già piuttosto particolareggiati.

Ecco i prezzi dei Samsung Galaxy S22 e Tab S8

Oggi, ad esempio, si parla dei presunti prezzi di listino di tutti i modelli delle due serie e a riportarli su Twitter è stato il tipster KFC Simp (@chunvn8888).

Secondo la fonte, i Samsung Galaxy S22 saranno portatori di un rincaro rispetto agli apprezzati predecessori della serie Samsung Galaxy S21 e la causa di ciò sarebbe da individuare nei prezzi più elevati dei processori (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o meno) a causa del chip shortage. Insomma, mentre Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione) era arrivato sul mercato a 849 euro (879 euro in Italia) contro gli 899 euro (929 euro in Italia) di Galaxy S20 – che comunque includeva sia il caricabatterie che le cuffie AKG in confezione –, la nuova generazione si muoverà nella direzione opposta.

Ecco a quanto dovrebbero corrispondere i prezzi di listino, in dollari, dei nuovi flagship di Samsung:

Samsung Galaxy S22 : 899 dollari

: 899 dollari Samsung Galaxy S22+: 1099 dollari

Samsung Galaxy S22 Ultra: 1299 dollari

Chiuso per adesso il discorso relativo agli smartphone, passiamo ai tablet successori dei Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7 Plus (ecco la nostra recensione), che saranno a loro volta decisamente costosi, anche se in questo caso la fonte segnala soltanto dei prezzi orientativi, non disponendo ancora di quelli precisi. Ecco a quanto dovrebbero essere proposti:

Samsung Galaxy Tab S8 : meno di 850 dollari

: meno di 850 dollari Samsung Galaxy Tab S8+: 900-1000 dollari

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: da circa 1100 dollari a salire.

Tanto per quest’ultimo quanto per gli altri smartphone e tablet citati si tratta comunque solo di prezzi di ingresso, visto che ovviamente i tablet arriveranno anche in varianti con connettività dati e gli smartphone in tagli di memoria più grandi.

Prime foto dal vivo dei Samsung Galaxy Tab S8

In attesa di scoprire se e quali di questi prezzi verranno confermati o smentiti, continuiamo a parlare dei tre tablet: se fino a questo momento li avevamo conosciuti soltanto grazie ad alcuni render, oggi sul piatto c’è qualcosa di nettamente più succulento: ecco le prime foto dal vivo di Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Le foto mostrano i tre tablet in fase di certificazione e vanno unite alle informazioni già emerse:

Samsung Galaxy Tab S8 sarà il più piccolo del terzetto con un display da 11 pollici.

Samsung Galaxy Tab S8+ ne avrà uno da 12 pollici.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà il più grande col suo pannello OLED da ben 14,6 pollici.

In tutti e tre i casi, il produttore sudcoreano dovrebbe aver fatto uso della nuova tecnologia BRS (Border Reduction Structure) al fine di ridurre al minimo le cornici attorno agli schermi dei tablet. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe essere il solo dei tre a disporre di un pannello di tipo OLED, interrotto nella parte alta (in orientamento landscape) da un notch. Sebbene delle tre foto proprio quella del modello Ultra sia la meno luminosa, nella zona incriminata sembra riuscire a scorgersi la tanto chiacchierata tacca.

Per quanto riguarda la parte tecnica, i nuovi tablet di Samsung non dovrebbero scendere a compromessi in fatto di prestazioni: tutti e tre potranno contare sulla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancata da vari tagli di memoria RAM e storage interno. La connettività 5G e il supporto alla S Pen, invece, saranno caratteristiche riservate soltanto a modelli selezionati.

