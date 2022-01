In queste ultime settimane si è parlato più volte dei possibili prezzi degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, la cui presentazione è in programma per il prossimo mese.

Da una parte ci sono quelli che sostengono che il colosso coreano avrebbe deciso di abbassare l’asticella dei prezzi (ciò anche per riuscire a tenere a distanza la concorrenza che si fa sempre più agguerrita) mentre dall’altra c’è chi ritiene che Samsung non abbia in progetto di andare incontro agli utenti e che, pertanto, la serie Samsung Galaxy S22 sarà molto cara.

E appartiene a questi ultimi il popolare leaker Roland Quandt, che con un messaggio su Twitter ha svelato quello che dovrebbe essere il listino ufficiale della nuova serie di smartphone di Samsung nel Vecchio Continente e molto probabilmente anche in Italia.

Ecco i possibili prezzi della serie Samsung Galaxy S22 in Europa

A dire di Roland Quandt, questi dovrebbero essere in prezzi dei nuovi smartphone di Samsung:

Galaxy S22 8/128 GB -> 849 euro

Galaxy S22 8/256 GB -> 899 euro

Galaxy S22+ 8/128 GB -> 1.049 euro

Galaxy S22+ 8/256 GB -> 1.099 euro

Galaxy S22 Ultra 8/128 GB -> 1.249 euro

Galaxy S22 Ultra 12/256 GB -> 1.349 euro

Galaxy S22 Ultra 12/512 GB -> 1.449 euro

In pratica, soltanto il modello base (sia con 128 GB che con 256 GB di memoria integrata) dovrebbe essere proposto al di sotto della soglia psicologica dei 1.000 euro mentre tutte le altre varianti dovrebbero superarla e il modello di punta, ossia Samsung Galaxy S22 Ultra con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata dovrebbe spingersi a sfiorare quota 1.500 euro.

A dire di Roland Quandt, chi sostiene che per la serie Samsung Galaxy S22 il produttore avrebbe deciso di abbassare i prezzi ufficiali non tiene conto di alcuni fattori a dir poco rilevanti, come la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus e tutte le relative difficoltà, l’inflazione e la scarsa disponibilità di componenti (che le rendono più costose).

Per scoprire chi avrà ragione sui prezzi dei nuovi smartphone di Samsung dovremo attendere poco più di due settimane.