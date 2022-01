Il 2022 è iniziato ormai da due settimane e l’attesa per il lancio dei nuovi smartphone di punta della serie Samsung Galaxy S22 continua a crescere e quest’oggi sono emerse nuove informazioni in merito ai prezzi di listino, ugualmente elevati, ma questa volta espressi in euro.

Dello stesso stesso argomento – oltre che delle prime foto dal vivo della serie Samsung Galaxy Tab S8 al gran completo – vi avevamo parlato giusto nella serata di ieri, tuttavia oggi, con un giorno in meno che ci separa dall’atteso evento Galaxy Unpacked 2022 – e con la conferma dell’esordio insieme al nuovo SoC proprietario Exynos 2200 –, possiamo aggiungere qualche altro piccolo pezzo al puzzle dei nuovi flagship firmati Samsung.

Dal momento che i pre-ordini dei nuovi smartphone dovrebbero prendere il via subito dopo la presentazione ufficiale, è comprensibile che ci siano già tante speculazioni sui prezzi che il produttore sudcoreano chiederà per i suoi nuovi nati. A rendere interessanti le indiscrezioni di oggi sono due fattori: il primo è che i prezzi, come detto, sono espressi in euro e non in dollari come ieri; il secondo è che il recommended retail price (RRP) viene indicato per tutti i presunti tagli di memoria dei tre smartphone, per un totale di sette possibili opzioni di acquisto. La nota negativa è la stessa già sottolineata ieri: si prospettano dei rincari rispetto alla serie Samsung Galaxy S21.

Ecco tutti i probabili prezzi di listino della gamma completa:

Samsung Galaxy S22 con 8 GB+128 GB: 899 euro

con 8 GB+256 GB: 949 euro Samsung Galaxy S22+ con 8 GB+128 GB: 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra con 12 GB+256 GB: 1399 euro

Se tutti questi prezzi dovessero trovare conferma, quale modello e quale taglio di memoria trovereste più appetibile? Ditecelo nei commenti.

