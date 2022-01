Un nuovo report ha svelato l’esistenza di un inedito smartphone Redmi contraddistino dal model number 2201116SC che è stato appena certificato dal TENAA e che, sostanzialmente, aspetta soltanto di essere ufficializzato in Cina.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’arrivo in Italia dell’attesa serie Redmi Note 11, così come delle novità sulla MIUI 13 Global, ma adesso bisogna tornare un attimo in terra cinese per un dispositivo inedito appena avvistato con tanto di specifiche tecniche complete.

Redmi 2201116SC: specifiche tecniche

Quanto al prossimo futuro di Redmi in patria, sappiamo già che per il mese di febbraio è in programma il lancio ufficiale della serie Redmi K50. Sappiamo inoltre che i model number 22021211RC, 22041211AC, 22011211C e 21121210C serviranno rispettivamente per identificare in patria gli smartphone Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro+ e Redmi K50 Gaming Edition, di cui sono appena emersi anche i nomi in codice.

Adesso è stato certificato un inedito Redmi 2201116SC, che presenta le seguenti specifiche tecniche:

display OLED FHD+ da 6,67 pollici con possibile supporto al refresh rate a 90Hz/120Hz

SoC octa-core a 2.2 GHz con connettività 5G

6/8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con principale da 108 megapixel e singola fotocamera anteriore da 16 megapixel

batteria da 4.900 mAh con — a quanto pare — supporto alla ricarica rapida a 67 watt

probabile lettore di impronte sul lato destro

dimensioni di 164,19 x 76,1 x 8,12 mm e peso di 202 grammi

colorazioni: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, black, white, grey

sistema operativo Android 11 con MIUI 13.

Premessa la delusione nel leggere Android 11 nella scheda tecnica di uno smartphone che ancora non è stato neppure presentato, questo Redmi 2201116SC sembra perfettamente sovrapponibile con quel Redmi Note 11 Pro 5G che abbiamo appena visto annunciare da noi e in effetti dovrebbe essere proprio un banale rebrand di quel modello destinato al solo mercato cinese.

Al momento non ci sono indicazioni in merito al prezzo di listino, ma d’altronde non conosciamo neppure quello di Redmi Note 11 Pro 5G che pure è già stato presentato.

