Nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove anticipazioni sulle presunte caratteristiche della serie Redmi K50, che dovrebbe poter contare su almeno tre modelli, ossia la versione base, quella Pro e una variante Gaming Edition.

A diffondere le nuove indiscrezioni è stato il leaker Digital Chat Station, a dire del quale i tre smartphone di Redmi potranno contare su un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale.

Stando a quanto emerso sino a questo momento, tali smartphone dovrebbero poter contare su un display OLED e Redmi sarebbe al lavoro anche su un altro nuovo telefono, con nome in codice L16 / L16U, che potrebbe arrivare sul mercato cinese come parte della serie Redmi Note.

Le probabili caratteristiche di Redmi K50 Gaming Edition

Sempre nelle scorse ore, un altro popolare leaker cinese ha svelato quelle che dovrebbero essere alcune delle più importanti caratteristiche di Redmi K50 Gaming Edition (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando a quanto rivelato, lo smartphone dovrebbe poter contare su un display OLED con diagonale da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ e bordi curvati e la sua scocca dovrebbe misurare 162 x 76,8 x 8,45 mm, per un peso complessivo di 210 grammi.

Tra le altre sue caratteristiche potremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (anche se è probabile che venga lanciata pure una variante dello smartphone con un processore meno potente), un doppio sistema di raffreddamento, tasti dedicati agli appassionati di videogame e una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, Redmi K50 Gaming Edition dovrebbe poter contare su una fotocamera frontale da 16 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 48 o 64 megapixel, accompagnato da un sensore da 13 megapixel e da uno da 2 megapixel).

Restiamo in attesa della presentazione ufficiale per scoprire quando sarà disponibile e in quali mercati.

