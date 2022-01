In attesa di scoprire quando sarà presentata la versione globale di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, l’attenzione dei fan di Xiaomi è rivolta a Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe essere presentato nel corso del primo trimestre di quest’anno. Ma la compagnia cinese non dimentica i brand (più o meno) indipendenti e fornisce alcune anticipazioni relative alla serie Redmi K50, che invece arriverà sul mercato il prossimo mese.

Xiaomi 12 Ultra si farà?

Sembra ormai certo che Xiaomi 12 Ultra non erediterà la particolare soluzione vista su Xiaomi Mi 11 Ultra, con un secondo display a fianco della fotocamera posteriore. Il nuovo modello premium adotterà invece un inserto circolare, con le forme confermate da alcune immagini relative a un dummy phone realizzato in alluminio.

Le immagini della galleria soprastante ci mostrano un dispositivo abbastanza anonimo nella parte frontale ma decisamente particolare in quella posteriore. È infatti ben visibile un grosso inserto circolare, alloggiato in un elemento rettangolare che copre il terzo superiore dello smartphone, una soluzione che possiamo tranquillamente definire molto appariscente.

Anche lo spessore sembra elevato, e questo con ogni probabilità porterà a un peso non indifferente, anche utilizzando materiali particolarmente leggeri.

Nonostante i tanti rumor e le anticipazioni, è possibile che Xiaomi decida di passare la mano con Xiaomi 12 Ultra, per concentrarsi su altre novità. Lo afferma Xiaomiui, secondo cui il colosso cinese starebbe lavorando a due diversi smartphone pronti a prendere il posto del flagship. Si tratta di Xiaomi MIX 5 e Xiaomi MIX 5 Pro, che a differenza di quanto accaduto con i potrebbero anche arrivare sui mercati europei.

Questa decisione aiuterebbe certamente Xiaomi nella sua corsa alla leadership nel mercato degli smartphone, con Samsung che è sempre più vicina e Apple che si vedrà nuovamente superata da un concorrente cinese,

Redmi K50 con ricarica a 120 watt

Appurato che la serie Redmi K50 sarà presentata nel mese di febbraio, iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali da parte del brand. Dopo aver confermato l’utilizzo del chipset Dimensity 9000 di MediaTek su almeno un modello, oggi Redmi ha fornito qualche altro dettaglio, concentrandosi sulla batteria e sulla tecnologia di ricarica rapida.

La notizia più importante è l’utilizzo di uno Snapdragon 8 Gen 1, che potrebbe equipaggiare la variante più costosa, con una doppia camera di vapore per gestire in maniera ancora più efficiente la dissipazione del calore generato.

Per quanto riguarda la batteria Redmi parla di una unità da 4.700 mAh, senza specificare se sarà comune a tutta la serie. Molto importante è la presenza di una tecnologia di ricarica rapida a 120 watt, che dovrebbe consentire di ricaricare completamente la batteria in appena 17 minuti, davvero una bomba.

Per il resto delle specifiche dovremo attendere ancora, anche se è lecito pensare alla presenza di MIUI 13 con Android 12 e di uno schermo a 120 Hz, con un comparto fotografico di buon livello.

Nuova fotocamera sotto al display

Dopo i risultati non certo entusiasmanti di Xiaomi MIX 4, il primo del brand a utilizzare una fotocamera frontale sotto al display, Xiaomi sembra impegnata nello sviluppo di una nuova tecnologia che possa portare a risultati decisamente migliore, anche in virtù di una risoluzione maggiore.

Il noto leaker cinese Digital Chat Station afferma che Xiaomi avrebbe deciso di utilizzare un sensore con una risoluzione decisamente superiore rispetto a quella di Xiaomi MIX 4, che poteva contare su una fotocamera da 20 megapixel. Oltre a questo, Xiaomi sta lavorando per migliorare la trasparenza dello schermo in prossimità della fotocamera, per garantire selfie più chiari e definiti.

Al momento però non ci sono informazioni in merito al dispositivo destinato a portare al debutto la nuova tecnologia, di cui si sa ancora poco. Sembra che Xiaomi abbia deciso di utilizzare una nuova disposizione dei pixel, con un nuovo circuito pensato per nascondere i componenti sotto ai sub pixel RGB, aumentando la trasmittanza del pannello e rendendo più luminose e dettagliate le immagini acquisite.

Non ci stupiremmo se fosse proprio Xiaomi MIX 5, di cui abbiamo parlato poc’anzi, il prescelto per far debuttare la nuova fotocamera frontale sotto al display.

