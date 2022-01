L’anno è cominciato da poco, c’è ancora molto tempo a disposizione ma Xiaomi ha già presentato la serie Xiaomi 12 e si appresta a breve, il 26 gennaio, a lanciare le versioni globali della nuova serie Redmi Note 11. In tutto ciò sul social network cinese Weibo, il leaker Digital Chat Station, ha diffuso uno screenshot con i nomi in codice di 12 modelli di smartphone Xiaomi attesi per il 2022 e attualmente in fase di sviluppo, rilasciando anche alcune informazioni. Vediamole insieme.

Xiaomi è al lavoro su svariati modelli attesi nel 2022

Come potete notare dall’immagine poco sopra, i primi quattro nomi della lista sono “munch”, “rubens”, “matisse” e “fog”. Questi dovrebbero essere i nomi in codice dei modelli appartenenti alla serie Redmi K50, ovvero Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus e Redmi K50 Gaming Edition. Il brand ha già confermato che terrà un evento di lancio per questa serie a febbraio, indicando nel poster ufficiale (che potete vedere sotto) l’utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4700 mAh e ricarica rapida da 120 W. Il leaker sostiene però che gli altri appartenenti alla famiglia verrebbero commercializzati con altri processori, nello specifico lo Snapdragon 870 e il Mediatek Dimensity 8000.

Continuando a scorrere la lista troviamo i nomi in codice “thor” e “loki” che, secondo le voci, dovrebbero riferirsi a degli smartphone con focus sulle performance fotografiche, entrambi equipaggiati con l’ultimo nato di casa Qualcomm e dotati di sensori fotografici di alta qualità. Al momento non ci sono altre informazioni in merito.

Per quanto riguarda le ultime sei voci della lista possiamo trovare i nomi in codice “light”, “thunder”, “zizhan”, “zijin”, “taoyao” e “opal”. Stando alle dichiarazioni di Digital Chat Station questi dovrebbero riferirsi ai prossimi pieghevoli di Xiaomi (Xiaomi Mi MIX Flip e Fold 2) e alla prossima serie di fascia media Redmi Note 12. Secondo i leaker è lecito aspettarsi che i dispositivi pieghevoli avranno a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1, mentre per la fascia media rivela che questa verrà presentata con un inedito, nonché ancora non ufficialmente presentato, Snapdragon 7 Gen 1. Insomma, Xiaomi ci ha ormai abituato alla confusione generata dai suoi modelli, con il passare del tempo riusciremo sicuramente ad avere informazioni più certe e chiare sugli smartphone che il brand lancerà nel corso del 2022.