Samsung Galaxy S21 FE è ufficiale da pochi giorni (e il suo prezzo continua a calare), ma il suo predecessore, il campione di vendite Samsung Galaxy S20 FE 5G, ancora non è uscito dai pensieri della casa madre, che proprio ora gli sta recapitando un nuovo aggiornamento software.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: le novità dell’aggiornamento

Questo non è l’unico aggiornamento arrivato su Samsung Galaxy S20 FE 5G nell’ultimo periodo e neppure il più interessante: poco più di una settimana fa il best buy della casa sudcoreana aveva compiuto anche in Italia il salto ad Android 12 e alla One UI 4.

Nel frattempo il produttore ha rilasciato e presentato nei dettagli le patch di sicurezza di gennaio 2022 e adesso, dopo che nei giorni scorsi erano già arrivate su una lunga lista di modelli, stanno spuntando anche sul protagonista di questo articolo. Samsung Galaxy S20 FE 5G sta ricevendo la versione firmware G781BXXS4DVA2, che contiene proprio la SMR (Security Maintenance Release) di questo mese e il roll out è attualmente in corso in numerosi mercati: Italia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi nordici e Paesi baltici.

In mancanza del changelog ufficiale, è impossibile sapere se questo nuovo aggiornamento contenga altre novità oppure fix di bug specifici ma, se le prime sono inverosimili per effetto del recente major update, i secondi sono resi probabili proprio da quest’ultimo.

Insomma, i mesi passano, è persino arrivato sul mercato un nuovo modello (ne trovate a questo link la nostra recensione), ma il “vecchio” Fan Edition continua a tenere il passo dei migliori.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G

Come detto, l’aggiornamento descritto è già in distribuzione anche nel nostro Paese, pertanto potete prendere subito il vostro Samsung Galaxy S20 FE 5G ed eseguire un controllo manuale tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

