Samsung Galaxy S21 FE è stato ufficialmente presentato solo il 4 gennaio 2022 (dopo una serie interminabile di indiscrezioni), ma in pochi giorni il suo prezzo sta crollando grazie ad alcune interessanti offerte. Anche oggi tocca ad Amazon, che permette di combinare prezzo scontato e coupon per scendere già sotto i 600 euro.

Samsung Galaxy S21 FE già sotto i 600 euro con questa offerta Amazon

Samsung Galaxy S21 FE è stato svelato una decina di giorni fa ed è ufficialmente in vendita (qualche caso a parte) dall’11 gennaio 2022 a un prezzo consigliato abbastanza elevato, soprattutto se paragonato allo street price della serie Galaxy S21 (rispetto alla quale può forse garantire una versione di Android in più): parliamo infatti di un listino di 769 euro per la versione 6-128 GB e di 839 euro per quella 8-256 GB.

La prima variante è disponibile su Amazon a un prezzo decisamente più basso, ossia 659,73 euro, sia nella colorazione Graphite (nera) sia in quella White, ma questa cifra si può ulteriormente abbassare di ben 70 euro: basta sfruttare il coupon S21FE5G cliccando su “Applica” nello spazio dedicato, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Samsung Galaxy S21 FE (Graphite o White) può dunque essere acquistato in offerta su Amazon nella versione 6-128 GB al prezzo finale di 589,73 euro, con spedizione inclusa e consegna in 1 giorni per gli abbonati Prime. Le altre due colorazioni (Lavender e Olive) possono godere dello stesso codice sconto, ma partono dal prezzo pieno di 769 euro (arrivando dunque a 699).

Vi ricordiamo che lo smartphone mette a disposizione Android 12 (con One UI 4.0) e una scheda tecnica di livello, con display AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888, tripla fotocamera posteriore Dual Pixel con OIS, connettività 5G e batteria da 4500 mAh (con ricarica rapida a 25 W). Se siete interessati all’acquisto non vi resta altro che seguire uno dei link qui sotto. Il coupon è valido per i primi 500 pezzi venduti e scadrà in ogni caso il 31 gennaio 2022.

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 6-128 GB Graphite in offerta

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 6-128 GB White in offerta

