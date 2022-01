Samsung Galaxy S20 Fan Edition — FE, se preferite — è stato uno smartphone di grande successo, apprezzato sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico, e i numeri delle vendite da poco resi noti dal produttore sudcoreano lo certificano.

La serie flagship 2020 di Samsung non era nata sotto i migliori auspici, avendo preceduto di poco il lockdown del mondo stretto nella morsa del COVID-19, e infatti i numeri delle vendite della famiglia di modelli composta da Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G erano stati ben peggiori del previsto.

A risollevare le sorti della serie ci aveva poi pensato il più economico Samsung Galaxy S20 FE, proposto inizialmente in una versione Exynos 4G e una 5G con Qualcomm Snapdragon 865 e poi anche in una terza sempre con Snapdragon 865 ma solo 4G.

Complice anche il successivo netto calo di prezzo che gli ha donato una sorta di seconda giovinezza, lo smartphone ha venduto molto bene e lo testimonia una dichiarazione che Samsung ha rilasciato via email ai colleghi di 9to5Google: in poco più di un anno di carriera, ovvero nel periodo a partire dal lancio nel Q4 2020, Samsung Galaxy S20 FE è stato venduto in oltre 10 milioni di unità. Questo dato lo rende uno degli smartphone Samsung più venduti dell’ultimo anno.

Numeri di questo tipo, uniti al fatto che la comunque ottima serie Samsung Galaxy S21 non stava esattamente vendendo in modo entusiasmante, potrebbero essere alla base della scelta della casa coreana di riproporre l’esperimento “FE”: Samsung Galaxy S21 FE è appena arrivato sul mercato anche in Italia (a questo link trovate la nostra prova), sebbene con tempistiche alquanto discutibili, ed è già in offerta ad un prezzo ben più appetibile di quello di listino.

