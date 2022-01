Il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22 si avvicina. Dopo il recente lancio del Galaxy S21 FE, primo smartphone della casa coreana ad arrivare sul mercato nel 2022, Samsung si concentrerà ora sui nuovi top di gamma. La presentazione ufficiale ed il successivo arrivo sul mercato sono sempre più vicini. In queste ore, direttamente dalla Corea del Sud, arrivano importanti conferme in merito alla data di debutto dei nuovi S22. Ecco i dettagli completi:

Samsung Galaxy S22: appuntamento al prossimo mese di febbraio

Da diverse settimane, più fonti concordano sul fatto che i nuovi Samsung Galaxy S22 verranno svelati ufficialmente nel corso della prima metà del mese di febbraio con un debutto commerciale programmato per le settimane successive. Per il momento, non è ancora arrivata l’ufficialità da parte di Samsung. In attesa di un annuncio ufficiale, però, il magazine coreano Digital Daily ha confermato quelle che dovrebbero le date da segnare sul calendario.

Secondo il magazine, che cita una fonte interna a Samsung, l’azienda avrebbe già in programma l’evento Galaxy Unpacked 2022 per il prossimo 8 febbraio. L’evento in questione, anche per via della pandemia, sarà completamente digitale con la possibilità per gli utenti di seguire in streaming il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22. Gli “inviti” ufficiali per l’evento verranno rilasciati sul finire del mese di gennaio.

Ad arricchire il nuovo report ci sono anche nuovi dettagli sulla data di uscita dei nuovi Samsung Galaxy S22. Gli smartphone della casa coreana dovrebbero, infatti, entrare in fase di commercializzazione già a partire dal 9 febbraio, con una fase di preordini che potrebbe coinvolgere tutti o quasi i mercati di commercializzazione. L’avvio ufficiale delle vendite dei nuovi smartphone dovrebbe essere programmato per il prossimo 24 febbraio, anche in questo caso in linea con quanto previsto dai precedenti rumors.

Tutto confermato, invece, per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi Samsung Galaxy S22. La gamma S22 si articolerà in un totale di tre varianti. Al modello “base” Galaxy S22, che sarà anche il più compatto, si affiancheranno il Galaxy S22+ ed il vero flagship di casa Samsung per il 2022, il nuovo Galaxy S22 Ultra. I tre smartphone arriveranno sul mercato con il SoC Exynos 2200 oppure con lo Snapdragon 8 Gen 1, in base al mercato di commercializzazione. Il SoC sarà abbinato a varie combinazioni di RAM e storage a partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (256 GB per S22 Ultra).

Per S22 e S22+ ci sarà, inoltre, il sensore GN5 da 50 Megapixel come punto di riferimento del comparto fotografico. Il Galaxy S22 Ultra, invece, avrà un sensore primario da 108 Megapixel supportato da altri tre sensori (un ultra-grandangolare da 12 Megapixel e due teleobiettivi da 10 Megapixel, uno con zoom 10x ed un altro con zoom 3x). Per la variante Ultra è confermata la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W, ed un display da 6.8 pollici con risoluzione QHD+. Prevista la presenza anche dello slot per la S-Pen (S22 Ultra sarà un vero e proprio erede della gamma Note). Tutti e tre gli smartphone arriveranno sul mercato con Android 12 di serie e con la nuova One UI 4.1.

Da notare che un recente leak ha anticipato anche i prezzi in Europa dei nuovi Galaxy S22. La famiglia di top di gamma della casa coreana arriverà sul mercato con prezzi a partire da circa 910 euro (S22 in configurazione base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage). Il modello più completo sarà S22 Ultra (con 12 GB di RAM e 512 GB di storage) che costerà poco più di 1.500 euro. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone, in particolare per quanto riguarda i prezzi di listino, dovrebbero arrivare già sul finire del mese di gennaio.