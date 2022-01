A distanza di un mese dalle ultime indiscrezioni, torniamo a parlare di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, atteso tablet di punta del colosso coreano che dovrebbe presto essere lanciato sul mercato con l’obiettivo di competere con Apple iPad, attuale leader di questo settore.

Stando alle voci che si sono susseguite fino a questo momento, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe poter contare su una dotazione tecnica da primo della classe: animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dotato di un display da 14,6 pollici con risoluzione WQXGA+, il tablet del colosso coreano dovrebbe poter contare su 12 GB o 16 GB di RAM, 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G e una batteria da 11.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W).

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe avere una novità interessante

Le immagini trapelate in Rete mettono in risalto la presenza di un vistoso notch per fare spazio alla fotocamera frontale, che potrebbe vantare una funzionalità già vista sugli smartphone pieghevoli del produttore coreano: stiamo parlando di Auto Framing (si tratta di una soluzione in virtù della quale l’inquadratura automatica tiene traccia del soggetto utilizzando la panoramica e lo zoom mentre si sposta).

A diffondere tale indiscrezione è statoSuperRoader su Twitter, il quale l’ha paragonata a quella che Apple chiama Center Stage, feature che è stata particolarmente apprezzata da utenti e addetti ai lavori.

Allo stato attuale non vi sono garanzie che Samsung decida effettivamente di implementare Auto Framing in Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ma, nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse corretta, il colosso coreano potrebbe estendere la funzionalità in questione anche ad altri device, come ad esempio quelli della serie Samsung Galaxy S22, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo mese. Staremo a vedere.

