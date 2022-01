La giornata di ieri è stata molto importante per HONOR, che non si è limitata ad annunciare il suo primo smartphone pieghevole – l’ambizioso e interessante HONOR Magic V – e il nuovo smartwatch HONOR Watch GS 3, ma ha anche svelato il prossimo importante aggiornamento della propria interfaccia grafica, quella Magic UI 6.0 che promette novità interessanti e che ora ha anche una roadmap ufficiale.

HONOR Magic UI 6.0: roadmap ufficiale dei modelli in commercio

Se da una parte la nuova versione della Magic UI sarà ovviamente presente sin dal lancio sul pieghevole HONOR Magic V – nella presentazione si è insistito molto sul motore IA Magic Live –, il produttore cinese ha anche reso noti i programmi di rilascio dell’aggiornamento alla versione 6.0 con base Android 12 (sono ovviamente presenti i servizi e le app di Google) per i modelli già in commercio, includendo nella lista sia smartphone che tablet.

In particolare, nel primo trimestre del 2022, il roll out della Magic UI 6.0 prenderà le mosse da HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+. A seguire, nel trimestre compreso tra aprile e giugno 2022, sarà il turno di quattro modelli: HONOR 50, HONOR 50 Pro, HONOR 60 e HONOR 60 Pro. Soltanto nel corso del Q3 l’aggiornamento verrà reso disponibile per il medio di gamma HONOR 50 SE, mentre non si è fatta parola di HONOR 50 Lite. Durante il terzo trimestre dell’anno, inoltre, toccherà alla serie HONOR V40, ai tablet HONOR Tablet V7 e HONOR Tablet V7 Pro, così come ai vari HONOR X30, HONOR X30i e HONOR X20. Qui di seguito potete vedere un’immagine riassuntiva di quanto detto.

Novità della Magic UI 6.0

La Magic UI 6.0 di HONOR porta con sé numerosi miglioramenti per il multitasking e per le funzioni cross-device, inoltre assegna un ruolo di primaria importanza a Magic Live (usa posizione, profili e AI per imparare le abitudini dell’utente e offrire suggerimenti utili personalizzati). Sotto il profilo della privacy, il produttore ha parlato di uno svolgimento delle operazioni il più possibile on-device.

Non manca ovviamente Multi-Windows, che consente di suddividere lo schermo per usare contemporaneamente più app e che trae vantaggio dalla presenza di Magic Live, che riconosce in automatico i contenuti visualizzati e suggerisce di passare a tale modalità.

La funzione HONOR Sharing supporta la condivisione di display, tastiere e mouse e permette di trasferire agevolmente dei file tra lo smartphone e il PC Windows facendo uso di HONOR Connect, che mette a disposizione anche una connessione ad alta velocità (1.2 Gbps) e a bassa latenza (10 ms).

In aggiunta a questo, per lo meno in terra cinese, HONOR apre finalmente al supporto alla comodissima app Windows Your Phone. Il produttore asiatico ha parlato anche di Yoyo, che si occupa di gestire la distribuzione delle notifiche tra i vari dispositivi dell’utente HONOR, dallo smartphone allo smarwatch passando per le cuffie.

Altra parola ricorrente durante la presentazione della Magic UI 6.0 di HONOR è stata “Turbo“, termine che figura in diverse novità annuciate dal produttore: a titolo esemplificativo, Link Turbo X promette di far riagganciare la connessione in maniera molto più rapida rispetto alla precedente Magic UI 5.0 nelle aree con copertura di rete poco stabile. GPU Turbo X è la nuova versione della nota funzione di HONOR dedicata al gaming e promette miglioramenti interessanti: nell’esempio portato, la sua attivazione consente a HONOR Magic3 di passare da un frame rate medio di 52.2 fps a uno di 55 fps, non una rivoluzione, ma meglio di niente. Infine, la nuova funzione OS Turbo X – come mostrato durante la diretta – porta benefici tangibili per il multitasking, permettendo di tenere aperte in RAM un 20% di app in più rispetto alla Magic UI 5.0.

Ecco alcune immagini delle novità appena descritte.

