HONOR Pad V7 è il nuovo tablet dell’azienda cinese con una scheda tecnica equilibrata e importanti ottimizzazioni lato software. Scopriamo tutti i dettagli sul tablet nei capitoli successivi.

Caratteristiche HONOR Pad V7

HONOR Pad V7 si presenta con un design piuttosto curato con cornici visibili, ma ben ottimizzate, al fine di non soffocare l’ampio display LCD da 10,4 pollici a risoluzione WUXGA (2000 x 1200 pixel) con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. L’azienda sottolinea la presenza di particolari funzionalità aggiuntive al display pensate per ottimizzare il contrasto in relazione alla tipologie di contenuti mostrati a schermo.

Il processore scelto per HONOR Pad V7 è il MediaTek Kompanio 900T, un chip specificamente sviluppato per tablet e computer, al cui fianco trovano posto 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD. La fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.2 dispone di specifiche funzionalità pensate per migliorare l’inquadratura durante le video chiamate, come la possibilità di mantenere il soggetto a fuoco anche mentre si muove.

La personalizzazione Magic UI 5.0, basata su Android 11, dispone di funzionalità software appositamente sviluppate per migliorare l’esperienza di utilizzo del tablet. HONOR sottolinea che sono più di 4000 le applicazioni ottimizzate per l’ampio display del tablet, soprattutto per supportare il multitasking e l’utilizzo di due app contemporaneamente. Il tablet, inoltre, supporta la stylus HONOR Magic-Pencil 2 per scrivere e disegnare direttamente sul display.

Buona la connettività con il supporto alla reti 5G SA/NSA, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS; la batteria da 7250 mAh supporta la ricarica rapida a 22.5 W.

Scheda tecnica

Display LCD da 10,4 pollici a risoluzione WUXGA da 2000 × 1200 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e supporto HDR10;

processore MediaTek Kompanio 900T;

6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

fotocamera postere da 13 MP con autofocus e apertura f/1.8;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.2;

connettività 5G SA/NSA, 4G LTE (opzionale), Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/Beidou/Glonass/GALILEO, porta USB Type-C e quattro speaker;

batteria da 7250 mAh con ricarica rapida a 22.5 W;

dimensioni: 245,2 × 154,96× 7,85 mm;

Android 11 con la personalizzazione MagicUI 5.0.

Prezzo e disponibilità HONOR Pad V7

HONOR Pad V7 è disponibile in pre-ordine da oggi con le vendite a partire dal 30 settembre nelle colorazioni Blue, Titanium Silver e Amber Gold. Ecco i prezzi per le varie configurazioni disponibili: