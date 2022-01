HONOR amplia la sua offerta di smartwatch con il nuovo HONOR Watch GS 3 adatto a un abbigliamento casual che tuttavia non sfigura se abbinato a un look elegante.

Caratteristiche di HONOR Watch GS 3

HONOR Watch GS 3 adotta un vetro curvo 3D con una semplice lunetta graduata. Il corpo da 45,9 mm è realizzato in acciaio inossidabile 316L a basso tenore di carbonio, misura 10,5 mm di spessore e pesa 44 grammi.

Il nuovo smartwatch di HONOR è disponibile nelle colorazioni argento, oro e nero, ognuna con un cinturino da polso abbinato. I primi due cinturini sono in pelle nappa, mentre quello color nero è in gomma resistente.

HONOR Watch GS 3 offre un display AMOLED da 1,43 pollici 326 ppi e risoluzione 466×466 pixel. Sul retro è presente un modulo PPG a 8 canali che punta al 97% di precisione minima durante il monitoraggio della frequenza cardiaca, tuttavia il dispositivo indossabile esegue anche il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il monitoraggio del sonno con oltre 200 suggerimenti per migliorarlo grazie a HONOR Health 5.0.

Il nuovo smartwatch utilizza il posizionamento a doppia frequenza con supporto per le cinque principali costellazioni di satelliti che migliora la precisione di posizionamento del 167%, mentre la posizione iniziale viene acquisita in metà tempo.

HONOR Watch GS 3 include oltre 100 modalità sportive, delle quali 10 sono “modalità sportive professionali”, ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM. La dotazione di sensori include anche un accelerometro, un giroscopio, una bussola, sensori di pressione dell’aria e luce ambientale.

Lo smartwatch promette fino a 14 giorni di utilizzo tipico o 30 ore di tracciamento GPS continuo e bastano solo 5 minuti di ricarica per ottenere autonomia per l’intera giornata. Una ricarica completa della batteria da 451 mAh dovrebbe richiedere poco meno di un’ora.

I 4 GB di memoria interna contengono le diverse app di base preinstallate, tra cui lettore musicale, sveglia e timer, oltre a un pulsante di scatto remoto della fotocamera e un modo per rifiutare le chiamate in arrivo con messaggi di testo predefiniti.

HONOR Watch GS 3 esegue LiteOS su un chipset Apollo4, tuttavia sono presenti anche alcune funzionalità specifiche per la Cina come Alipay e una smart card per il trasporto pubblico, oltre alla funzionalità NFC.

Disponibilità e prezzi di HONOR Watch GS 3

HONOR Watch GS 3 è già disponibile per il preordine in Cina. Il modello Racing Pioneer ha un prezzo corrispondente di circa 180 euro, mentre le due versioni con cinturino in pelle costano circa 208 euro. Al momento non abbiamo informazioni circa un’eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

