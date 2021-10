In attesa di scoprire più da vicino la nuova HONOR Italia con la nostra live su YouTube e Twitch, HONOR presenta in Cina due nuovi smartphone Android dalle dimensioni generose: si tratta di HONOR X30i e del gigantesco HONOR X30 Max.

HONOR X30i è ufficiale: Dimensity 810 e 93,6% di rapporto schermo/corpo

HONOR X30i è ufficiale in Cina ed è uno smartphone di fascia media con ampio display, design sottile e peso contenuto. Lo schermo è un LCD da 6,7 pollici a risoluzione 1080 x 2388, con 90 Hz di refresh rate e un rapporto schermo/corpo del 93,6%. A bordo abbiamo il SoC MediaTek Dimensity 810 5G a 6 nm (2 A76 a 2,5 GHz e 6 A55 a 2,0 GHz), con GPU Turbo X e Link Turbo X, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Il telaio dello smartphone è in una lega di alluminio leggera e resistente, ed è smussato per migliorare la presa: lo spessore è di 7,45 mm, mentre il peso è di 175 grammi nonostante le dimensioni non propriamente compatte e la batteria da 4000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 22,5 W. Lato software troviamo Magic UI 5.0 con Android 11.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, per la profondità da 2 MP e per le macro da 2 MP. Tra le funzionalità la Super Night Scene per gli scatti notturni e quella dedicata ai Vlog, che consente di registrare con sensori posteriori e anteriore. Per i selfie sono disponibili 8 MP.

HONOR X30 è disponibile in preordine in Cina e sarà in vendita dal 5 novembre 2021 ai seguenti prezzi:

6-128 GB a 1399 yuan (circa 188 euro)

8-128 GB a 1699 yuan (circa 228 euro)

8-256 GB a a 1899 yuan (circa 255 euro)

Per il momento non abbiamo indicazioni riguardanti l’eventuale commercializzazione europea e italiana. Nel caso torneremo certamente sull’argomento.

Previous Next Fullscreen

Ecco il gigantesco HONOR X30 Max: 7,09 pollici e quasi 230 grammi

HONOR X30 Max è un vero peso massimo: con quasi 230 grammi mette a disposizione un gigantesco display LCD TFT da 7,09 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2280 pixel), con 16,7 milioni di colori, 100% della copertura DCI-P3, 90% di rapporto schermo/corpo, HDR 10, 780 nit di luminosità massima e certificazione TÜV Rheinland contro la luce blu.

Il cuore dello smartphone è costituito dal SoC Mediatek Dimensity 900, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Tre in tutto le fotocamere: una principale da 64 MP, una secondaria per la profondità da 2 MP e una per i selfie da 8 MP integrata in un piccolo notch a goccia.

Per il resto su HONOR X30 Max abbiamo connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm, due speaker con supporto HONOR Histen Sound (78 dB), sensore d’impronte laterale e batteria da 5000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W). Le dimensioni sono di 174,37 x 84,91 x 8,3 mm. Arriva con la Magic UI 5.0 basata su Android 11.

HONOR X30 Max è disponibile in preordine e sarà in vendita in Cina dall’11 novembre 2021 nelle colorazioni Magical Night Black, Charm Sea Blue e Titanium Silver ai seguenti prezzi:

8-128 GB a 2399 yuan (circa 322 euro)

8-256 GB a 2699 yuan (circa 362 euro)

Anche in questo caso non ci sono informazioni sulla possibile commercializzazione in Europa.

Leggi anche: HONOR 50 in preordine a un prezzo super con questo codice sconto