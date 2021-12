Honor continua a rinnovare la sua gamma di smartphone Android presentando il nuovo Honor X30, nuovo dispositivo della gamma X30 che già comprende X30i e X30 Max svelati lo scorso ottobre, e l’entry level Honor Play 30 Plus. I due smartphone, per il momento, sono riservati al mercato cinese con le vendite che prenderanno il via entro la fine del mese di dicembre. In futuro, potrebbe esserci anche un debutto europeo per entrambi gli smartphone o anche solo per uno dei due. Vediamo quali sono le schede tecniche dei nuovi smartphone Honor.

Honor X30: tra le specifiche c’è il nuovo Snapdragon 695

Il nuovo Honor X30 punta a conquistare la fascia media con un design caratteristico e specifiche tecniche di buon livello. Lo smartphone è basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 695, chipset realizzato con processo produttivo a 6 nm che l’azienda americana ha svelato lo scorso mese di ottobre. Il SoC è abbinato a varie combinazioni di RAM (6-12 GB) e storage (128 e 256 GB).

Tra le specifiche tecniche c’è spazio anche per un ampio display IPS LCD da 6.8 pollici. Il pannello ha risoluzione Full HD+ (1080 x 2388 pixel) e un refresh rate di 120 Hz. La batteria è un’unità da 4.800 mAh con pieno supporto alla ricarica rapida da 66 W. Per una carica da 0 a 80% saranno necessari appena 30 minuti. Il comparto fotografico posteriore, racchiuso in un enorme modulo circolare che richiama la serie Magic 3, include tre sensori.

Honor X30, infatti, presenta una camera principale da 48 Megapixel supportata da due sensori da 2 Megapixel, uno per le Macro ed uno per la profondità. C’è anche una camera frontale da 16 Megapixel che completa le specifiche. Lato software troviamo Android 11 con la Magic UI 5.0. Il device presenta dimensioni pari a 166.1 x 75.8 x 8.1 mm per un peso di 189 grammi. Non c’è il jack per le cuffie ed il sensore di impronte è laterale.

Lo smartphone sarà commercializzato in quattro varianti, tutte mostrate nell’immagine ufficiale allegata di seguito. Si va dal nero al blu passando per una versione silver, caratterizzata da un gradiente che parte dall’azzurro, e una versione gold. Il nuovo Honor X30 sarà in vendita, in Cina, a partire dal 24 dicembre. La gamma parte da 1,499 CNY, pari a circa 197 euro. Per il momento, non ci sono conferme in merito ad una commercializzazione internazionale.

Honor Play 30 Plus: entry level con Dimensity 700

La gamma Honor registra anche il debutto del nuovo Honor Play 30 Plus. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un entry level dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 700 che viene affiancato da 4/6/8 GB di RAM e da 128 GB di storage interno. Il display, invece, è un’unità da 6.7 pollici con pannello LCD con refresh rate da 90 Hz. La risoluzione è però limitata ad HD+.

Molto basilare anche il comparto fotografico che include, nella parte posteriore, un modulo che, anche in questo caso, richiama recenti prodotti di casa Honor. Nonostante le grandi dimensioni del modulo, i sensori fotografici presenti sono solo due. C’è un sensore principale da 13 Megapixel ed un sensore per la profondità di campo da 2 Megapixel. La camera anteriore, racchiusa nel notch a goccia, ha un sensore da 5 Megapixel.

A completare la scheda tecnica del nuovo Honor 30 Play Plus troviamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 W. Lo smartphone può contare su Android 11 con Magic UI 5.0 e su quattro diverse colorazioni (black, silver, gold e blu). Le dimensioni sono pari a 167.59 × 77.19 × 8.62 mm per un peso complessivo di 198 grammi. Il sensore di impronte digitali è laterale.

Le vendite del device prenderanno il via, in Cina, dal 31 dicembre. Il listino parte da 1,099 CNY, pari a circa 145 euro. Il top di gamma (8/128 GB) arriva sul mercato con lo stesso prezzo (1,499 CNY) della versione base del ben più interessante Honor X30 (6/128 GB). Anche in questo caso, non ci sono conferme in merito ad avvio delle vendite al di fuori della Cina.