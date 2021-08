Giornata piuttosto importante per HONOR che, dopo aver abbandonato Huawei per seguire una strada diversa e libera dal peso del ban USA, ha svelato la famiglia HONOR Magic3 Series e il tablet HONOR Tab V7 Pro.

Caratteristiche HONOR Tab V7 Pro

Il tablet, di cui avevamo già scoperto le specifiche in un rumor lanciato qualche giorno fa, raffigura la volontà dell’azienda cinese di dire la sua anche nel mondo dei tablet di fascia alta. Con uno spessore di 7,25 mm e un peso complessivo pari a 485 grammi, HONOR Tab V7 Pro può contare su un ottimo pannello LCD da 11 pollici a risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) con refresh a 120 Hz, 500 nit di luminosità e 276 PPI per quanto concerne la definizione.

Al suo interno batte il processore MediaTek Dimensity 1300T con 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Sul retro, invece, il modulo fotografico dispone di due fotocamere rispettivamente da 13 e 2 MP. Munito di Android 11 con la personalizzazione HONOR, il tablet dispone anche della feature per incrementare virtualmente la RAM a disposizione prendendo in prestito lo spazio della ROM.

Per quanto riguarda l’autonomia il tablet può contare su una batteria da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5 W, mentre lato connettività troviamo il modulo Wi-Fi 6, supporto al 5G e il supporto dual SIM. Infine, il supporto alla Magic Pen 2 permette di scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display del tablet.

Prezzo e disponibilità HONOR Tab V7 Pro

Il tablet di HONOR è disponibile in Cina nelle colorazioni Dawn Blue, Dawn Gold e Titanium Silvers con i seguenti modelli:

6 GB + 128 GB (Wi-Fi) a 2.599 yuan, circa 340 euro al cambio;

8 GB + 128 GB (Wi-Fi) a 2.799 yuan, circa 370 euro al cambio;

8 GB + 256 GB (Wi-Fi) a 3.299 yuan, circa 434 euro al cambio;

8 GB + 256 GB (5G) a 3.699 yuan, circa 490 euro al cambio.

Purtroppo non ci sono informazioni circa un eventuale lancio anche all’estero, ma vi terremo informati in caso di novità in merito.