Che vogliate pescare il vostro nuovo sfondo dall’applicazione preinstallata dal produttore del vostro smartphone o preferiate scaricare dal Google Play Store una delle innumerevoli app terze dedicate, non avete che da scegliere e, se la vostra scelta è ricaduta sull’apprezzata Google Sfondi — che ha da poco fatto segnare un nuovo record di download —, sappiate che siete capitati nel posto giusto: tutti gli sfondi che Big G riserva ai Pixel sono ora disponibili al download per tutti.

Google Sfondi: non serve un Pixel per averli tutti

Se da una parte installare Google Sfondi su qualsiasi dispositivo Android è semplice, dall’altra (e probabilmente lo sapete già) la versione disponibile per i device non-Pixel è meno completa: non comprende tantissimi sfondi che Google ha deciso di rendere esclusivi per gli acquirenti dei propri smartphone.

Ebbene, se queste esclusioni vi hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, eccovi pronto il rimedio: tutti gli sfondi esclusivi dei Pixel — inclusi i nuovi Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) — sotto forma di semplicissimi pacchetti zip scaricabili da Mediafire, senza bisogno di installare alcuna nuova applicazione.

Badate bene: di seguito verranno riportate soltanto alcune immagini esemplificative, ma i file zip ne comprendono un numero maggiore, per un totale di 457 nuovi sfondi.

Bloom

Partiamo da Bloom, una delle nuove collezioni che hanno arricchito Google Sfondi proprio con il lancio della nuova serie Pixel 6. Come si evince facilmente dal nome, si tratta di una selezione che comprende immagini stilizzate di fiori sbocciati.

Il loro effetto risulta particolarmente piacevole se abbinati ad uno smartphone in grado di sfruttare il Material You di Android 12 e dunque di adattare l’intera palette colori ai vari sfondi.

Ecco alcuni esempi di quanto detto e il link diretto per scaricare Bloom.

Motif

Motif è il nome di una seconda raccolta approdata nell’app per gli sfondi di Google con il lancio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. In questo caso le immagini sono stilizzate in maniera decisamente più pesante rispetto a quelle di Bloom e la galleria è più variegata, comprendendo: forme disegnate, immagini astratte, fiori, frutta e altro.

Ecco alcuni esempi di quanto detto e il link diretto per scaricare Motif.

Community Lens

Come il nome scelto lascia intuire, Community Lens dovrebbe esibire alcune suggestive immagini naturali o urbane realizzate da vari fotografi. Tra di esse figura anche l’iconico sfondo del leggendario Nexus 5. Insomma, se siete alla ricerca di sfondi con panorami e paesaggi urbani, questa è la raccolta giusta.

Ecco qualche esempio e il link per il download di Community Lens.

Curated Culture

Curated Culture è una delle raccolte di Google Sfondi più affascinanti: al suo interno confluiscono opere d’arte dedicate a varie ricorrenze, celebrazioni di varie culture internazionali e di recente anche i lavori degli artisti indigeni Rico e Crystal Worl (che formano la Trickster Company).

Alcuni sfondi presentano uno stile disegnato, altri raffigurativo, tutti comunque meritano almeno un’occhiata. Eccone alcuni e il link per il download di Curated Culture.

For Fun

I simpatici sfondi della raccolta For Fun sono pensati per adattarsi al posizionamento della fotocamera anteriore di Google Pixel 5 e Google Pixel 6, pertanto otterrete l’effetto desiderato solo con questi smartphone o con altri che abbiano la fotocamera selfie esattamente nella stessa posizione.

Se l’idea vi piace e volete fare un tentativo, ecco il link per il download del pacchetto For Fun.

Google Arts & Culture

La raccolta Google Arts & Culture è perfetta per gli amanti dell’arte, trattandosi di sfondi parte del progetto di Google per la digitalizzazione di dipinti famosi. Ecco il link per il download.

Landscapes

Veniamo a Landscapes, una delle raccolte più vecchie di Google Sfondi ora aggiornata per abbracciare il Material You di Android 12. Anche in questo caso, il nome anticipa la tipologia di immagini presenti, ecco i link per il download: Landscapes (1), Landscapes (2).

Textures

Amanti delle texture, questo è il pacchetto che fa per voi: ecco il link per il download.

Life

Life è un altro dei pacchetti classici di Google Sfondi e dagli esempi si capisce subito la tipologia di immagini presenti. Ecco il link per il download.

Earth

Questa raccolta fa subito pensare alla spettacolare app Google Earth. Date un’occhiata e non perdetevi i seguenti link: Download Earth (1), Download Earth (2).

Art

Da non confondere col già trattato Google Arts & Culture, in questo caso si tratta di artwork creati digitalmente e non mancano le nuove aggiunte per il Material You di Android 12. Ecco il link per scaricare Art.

Cityscapes

Cityscapes è la controparte di Landscape incentrata sugli scenari urbani (anche se, stranamente, deserti). Ecco il link per il download.

Solid Colors

Solid Colors è l’aggiunta meno interessante di Google Sfondi, trovate comunque tutte le immagini a questo link.

La versione più recente di Google Sfondi per Android è disponibile al download tramite il badge sottostante.

